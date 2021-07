L'emprima giada als gieus olimpics e gist fa la Bernaisa Marlen Reusser (29) la medaglia d'argient. En la cursa cunter l'ura da 22 kilometers ha Reusser stuì ceder mo a l'Ollandaisa Annemiek van Vleuten ch'ha gudagnà cler cun in avantatg da 56 secundas. La medaglia da bronz va era en ils Pajais Bass cun Anna van der Breggen.

01:08 video Resumaziun da la cursa (SRF) Or da Tokyo 2020 Clips dals 28.07.2021.

Tar l'ultim temp intermediar tar kilometer 15 era Marlen Reusser anc 5avla ed i mancavan anc 13 secundas per ina medaglia. Sin ils ultims 7 kilometers ha Reusser però anc pudì surpassar 3 concurrentas ed ir per argient. La finala anc cun in avantatg da 5 secundas sin Van Breggen.