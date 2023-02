cuntegn

CM bob e skeleton San Murezzan - Pilot da bob Cédric Follador manchenta finamira persunala

Tar ils campiunadis mundiasl da bob e skeleton a San Murezzan e Schlarigna manchenta il pilot indigen Cédric Follador be per paucas l'otgavla plazza. Follador è vegnì cun il bob a quatter novavel. Tuttina è quai sia meglra prestaziun tar in campiunadi mundial.