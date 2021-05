Gia dapi trais onns è il giuven giugader da hockey Tiziano Pauchard part da l’equipa naziunala. L’emprim ha el fatg il pass en la naziunala da juniors sut 16 onns, alura en quella da sut 17 onns ed actualmain è el part da l’equipa naziunala da juniors sut 18 onns. La fin d'avrigl, l'entschatta da matg ha el fatg part cun la naziunala al campiunadi mundial en il Texas, en ils Stadis Unis. L’equipa dal trenader Marcel Jenni ha mussà per part bunas prestaziuns. La squadra ha dentant pers la partida da quartfinal cunter la Finlanda ed è uschia crudada or dal turnier.

«Nus essan datiers a las grondas naziuns»

Quai di il defensur engiadinais da la squadra naziunala da sut 18 onns, Tiziano Pauchard. En il gieu 5 cunter 5 ha la Svizra mussà, ch’ella è cumpetitiva cun las grondas naziuns. Sco «special teams», vul dir, cura che la Svizra ha stuì dar boxplay u pudì dar powerplay è l’equipa stada memia pauc effizienta. Sin livel internaziunal èn gist ils «spezial teams» decisivs.

Dal campiunadi mundial en scola

Il program da Tiziano Pauchard durant ils davos mais è stà fitg intensiv. Cun l’elita da l'EV Zug ha el gudagnà il campiunadi. Curt suenter ha el fatg viadi al campiunadi mundial dals juniors da sut 18 onns e per il mument sa prepara il giuven per ils examens finals da la matura. Suenter po el star vinavant tar l'EV Zug. El ha survegni in contract per la stagiun che vegn en la Swiss League, tar l’equipa da l'EV Zug Academy. La proxima stagiun è pia l’emprima da Tiziano Pauchard, ch'el po giugar cunter creschids.