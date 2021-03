Era la davosa cursa da la stagiun tranter San Murezzan e S-chanf è stà insatge per las meglras da l’entira stagiun. Gia baud s'han sis curriduras mess a la testa da la cursa. Il davos eri anc in quartet che ha cumbattì per las plazzas da podest. Sin las uschenumnadas autezzas da Golan, curt avant l’arrivada, ha Heidi Weng alura fatg la differenza. Cun far anc in zichel dapli tempo è ella stada buna d'avrir ina fora sin la concurrenza. E quel avantatg na ha ella mai pli dà or da maun.

Nadina Fähndrich terminescha stagiun cun plazza da top diesch

Ina buna prestaziun ha er mussà la meglra svizra Nadine Fähndrich. La passlunghista da Lucerna è partida suenter la cursa cun partenza da massa cun in retard da 70 secundas. Ella è dentant stada buna dad ir cun l’emprima gruppa da persequitadras ed è arrivada a S-chanf sco dieschavla.

La segunda svizra ch'era a la partenza, Laurien van der Graaff, ha pers sco spezialista da sprint bler temp. Ella terminescha la cursa sin plazza 52.

A l'ur han las stgellas procurà per buna luna e sustegnì las curriduras.