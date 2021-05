Terza terrada per il Canada

En la gruppa A perda il campiun mundial da record la Russia per l'emprima giada. La Tschechia batta la Bielorussia.

En la gruppa B realisescha la Germania ina victoria istorica cunter il Canada. L'ospitant la Lettonia batta l'Italia.

Gruppa A:

Slovachia – Russia 3:1: En la gruppa cun la Svizra ha il proxim favurit stuì prender encunter ina terrada. Surprendentamain ha la Russia pers cunter la Slovachia cun 1:3. Per la «sbornaja» èsi l'emprima terrada en il terz gieu da la prerunda. Avant han gia la Svezia, la Finlanda ed il Canada pers cunter outsiders supponids.

Tschechia - Bielorussia 3:2 suenter prolungaziun: Ils Tschechs han pudì festivar lur emprima victoria suenter duas terradas en las emprimas duas partidas. Cunter la Bielorussia ha il campiun mundial (12 giadas) gudagnà cun 3:2 suenter prolungaziun. Il gol decisiv ha sajettà l'attatgader Dominik Kubalik.

04:09 video La Tschechia gudogna cunter la Bielorussia Or da Sport-Clip dals 24.05.2021. laschar ir

Gruppa B:

Germania – Canada 3:1: Bun trais onns suenter il triumf en il mezfinal dals gieus olimpics a Pyeongchang ha la Germania battì danovamain il campiun mundial (26 giadas) Canada. La victoria da 3:1 è istorica. L'ultima giada ch'ils Tudestgs han battì il Canada ad in campiunadi mundial è stà il 1966 a Vienna. Il Canada n'è anc mai partì en in campiunadi cun trais terradas. La qualificaziun per ils quartfinals è periclitada.

03:30 video Kanada zieht auch im 3. WM-Spiel den Kürzeren Or da Sport-Clip dals 24.05.2021. laschar ir

Lettonia – Italia 3:0: L'ospitant la Lettonia ha la finala gudagnà a moda suverana cunter l'Italia. Fin 1:12 minutas avant la fin eri dentant be 1:0. En l'emprim gieu aveva la Lettonia battì il Canada e lura pers la segunda partida dal turnier cunter il Casachstan.