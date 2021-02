02:15 video Archiv: Dario Cologna avant la stagiun 2020/21 Or da Telesguard dals 05.11.2020. laschar ir

Ils dus gronds trumfs svizzers èn Nadine Fähndrich e Dario Cologna. Il Jauer cumbatta principalmain per ina medaglia èn la cursa da 15 kilometers stil liber en la quala el è daventà trais giadas campiun olimpic. Era en il skiatlon (15 km classic e 15 km skating) sco era en la cursa roiala sur 50 kilometers al davos di dals campiunadis mundials pudess Cologna anc avair ina schanza sin ina medaglia, sche tut grategia sco giavischà. Nadine Fähndrich dastga oravant tut avair speranzas en las cursas da sprint.

Nagina festa ad Oberstdorf

Oberstdorf en il circul Oberallgäu organisescha gia per la terza giada suenter il 1987 ed il 2005 ils campiunadis mundials da ski nordic. Per l’emprima giada vegn dentant cumbattì per medaglias senza fans ed aspectaturs, quai pervia da la pandemia da corona. Ina rolla pudessan er giugar las autas temperaturas che regian il mument ad Oberstdorf. Ils organisaturs han gia stuì reagir e midar in zic il program da cursas. Tranter auter vegnan las cursas da sprint da la gievgia (25-2) gia manadas atras durant l’avantmezdi enstagl dal suentermezdi, quai per uschia garantir cundiziuns fairas.

Las premieras

Ad Oberstdorf stattan sin il program dal campiunadi mundial duas novas concurrenzas: la cumbinaziun nordica sco era la concurrenza da siglir cun skis da la schanza gronda per las dunnas. Uschia vegn surdà en total 24 sets da medaglias. Atletas svizras n’èn en omaduas concurrenzas novas naginas a la partenza.

Impressiuns dad Oberstdorf

1 / 5 Legenda: Fans sulet ord chartun. Keystone 2 / 5 Legenda: Er la turnea da quatter schanzas sa ferma onn per onn ad Oberstdorf. Keystone 3 / 5 Legenda: Oberstdorf ha schanzas da siglir spectacularas. Keystone 4 / 5 Legenda: Malgrà campiunadis mundials vegni ad esser ruassaivel tras las giassas dad Oberstdorf. Keystone 5 / 5 Legenda: Ils proxims dis spetga sin atletas ed atlets bler sulegl e temperaturas autas. Keystone

Nominaziun svizra

Swiss-Ski ha selecziunà 18 atletas ed atlets per ils campiunadis mundials da ski nordic.

Passlung umens: Dario Cologna, Jonas Baumann, Roman Furger, Valerio Grond, Jovian Hediger, Erwan Käser, Beda Klee, Candide Pralong, Jason Rüesch, Roman Schaad

Passlung dunnas: Nadine Fähndrich, Alina Meier, Laurien van der Graaff. La quarta atletas per la staffetta vegn selecziunada pli tard.

Nadine Fähndrich, Alina Meier, Laurien van der Graaff. La quarta atletas per la staffetta vegn selecziunada pli tard. Siglir cun skis: Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Dominik Peter, Andreas Schuler

Legenda: Gudogna Dario Cologna in'ulteriura medaglia? Keystone

Ils top favurits internaziunals

In dals gronds stars a la partenza è Alexander Bolschunow. Cun excepziun da las cursas da sprint parta il Russ en mintga cursa sco in dals gronds favurits sin il titel. Il victur dal Tour de Ski ha en ses giuvens onns (24) gia gudagnà quatter medaglias a gieus olimpics e quatter medaglias a campiunadis mundials, dentant anc mai ina dad aur. Surtut vegn spetgà dirs cumbats tranter Bolschunow e ses rival norvegiais, Johannes Klaebo che parta sco top favurit en las cursas da sprint.

Tar las dunnas è Therese Johaug la gronda favurita, er sche la Norvegiaisa n’è betg pli uschè dominanta sco ils davos onns. Principalmain las Svedaisas e las Americanas pudessan profitar da quai.