02:52 video Dario Cologna avant sia disciplina da parada Or da Telesguard dals 02.03.2021.

En il skiatlon sur 30 kilometers (15 km classic e 15 km skating) è Dario Cologna daventà la sonda passada 10avel ed uschia mussà ina prestaziun solida. Uss spetga la disciplina en la quala il Jauer è daventà trais giadas campiun olimpic. Cologna ha gudagnà aur a Vancouver il 2010, a Sotschi il 2014 sco era a Pyeongchang il 2018.

A campiunadis mundials n’hai però anc mai propi funcziunar en sia disciplina da parada. Ses meglier resultat è questa disciplina è fin oz in 6avel plaz als campiunadis mundials il 2009 a Liberec sco era als davos campiunadis mundials avant dus onns a Seefeld.

Bolschunow ed ils Norvegiais

Dario Cologna n’auda betg tranter ils favurits da medaglia. El sto mussar in exploit per realisar quest siemi da far il pass sin il podest. Ils gronds favurits èn dasper il Russ Alexander Bolschunow ch’ha gudagnà il skiatlon principal ils Norvegiais.

La cursa dals umens sur 15 kilometers stil liber cumenza la mesemna a las 13:15 uras.