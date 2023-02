La giuvna da San Murezzan è vegnida 32avla en si'emprima cursa a campiunadis mundials. Nadja Kälin ha pers bun quatter minutas sin las pli spertas en il skiatlon, ina cursa sur 7,5 kilometers stil classic e 7,5 kilometers stil liber. Per Nadja Kälin èsi en emprima lingià ì per rimnar experientscha.

Passlunghistas svedaisas betg da franar

Suenter il sprint han las Svedaisas er procurà per la musica en il skiatlon – e festivà ina victoria dubla. La favurita Ebba Andersson ha gudagnà avant sia cumpatriota Frida Karlsson (+22 secundas). Cumplettà il podest sco terza ed uschia gudagnà l'emprima medaglia per la Norvegia tar las dunnas, ha Astrid Oeyre Slind (+48 secundas).

00:34 video Las relaziuns da primavaira pretendan tut da las atletas Or da Sport-Clip dals 25.02.2023. laschar ir. Durada: 34 Secundas.

Betg stada a la partenza è Nadine Fähndrich che sa concentrescha sil sprint d'equipa che ha lieu la dumengia. Là parta la Lucernaisa ensemen cun Anja Weber. Tar ils umens parta per la Svizra en quest sprint d'equipa il duo Janik Riebli e Roman Schaad. Schaad remplazza Valerio Grond, il sprinter da Tavau che sto dar forfait pervia d'in infect.

Baumann manchenta per pauc ils top 15 en il skiatlon

Il sulet currider rumantsch als campiunadis mundials da ski nordic a Planica è vegnì 18avel en il skiatlon. Jonas Baumann ha mussà ina cursa fitg solida, quai tant sin ils emprims 15 kilometers en il stil classic sco era durant ils 15 kilometers en il stil liber. La finala ha il currider da 32 onns oriund da Lon en la Val Schons pers 3:18.2 minutas sin il victur norvegiais Simen Hegstad Krüger.

audio Jonas Baumann cuntanscha sia finamira minimala 01:44 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 1 minuta 44 Secundas.

Cun Beda Klee è anc in segund Svizzer classà tranter ils top 30. Il currider dal Toggenburg è vegnì 27avel (+4:53.5 minutas). Roman Furger ha terminà la cursa sin plaz 34 (+5:47.5 minutas), e Cyril Fähndrich è vegnì 45avel (+10:17.8 minutas).

Triumf total per la Norvegia

Simen Hegstad Krüger ha gudagnà il skiatlon avant ses cumpatriots Johannes Hösflot Klaebo (+12,2 secundas), il campiun mundial dal sprint, e Sjur Roethe (+14,1 secundas). Per Krüger èsi l’emprim titel da campiun mundial. Avant dus onns ad Oberstdorf avev’il passlunghist da 29 onns gudagnà argient en il skiatlon, davos il Russ Alexander Bolschunow. Aur en questa disciplina avevi però dà per Simen Hegstad Krüger als gieus olimpics il 2018 a Pyeongchang.

Jonas Baumann ha gì ina clera finamira

Per Jonas Baumann èsi gia ils 5avels campiunadis mundials. La finamira en il skiatlon è stada da cuntanscher in plaz sut ils top 20, il siemi fiss stà da realisar in resultat tranter ils top 10. La stagiun dal currider rutinà da 32 onns oriund da Lon en la Val Schons n’è dentant betg ida sco giavischà, er perquai che Baumann è stà bler malsaun, sia fermezza resta dentant sia gronda experientscha.

audio Jonas Baumann avant sia emprima cursa a Planica 04:34 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 34 Secundas.

In emprim punct culminant ha Jonas Baumann gia gì a quests campiunadis mundials da ski nordic a Planica. A la festa d’avertura a Kranjska Gora ha el dastgà purtar la bandiera svizra.

Trumpada per Nadine Fähndrich en il sprint

Nadine Fähndrich e partida cun grondas ambiziuns ed ina clera finamira en la cursa da sprint dals campiunadis mundials a Planica en Slovenia. La passlunghista da 27 onns ch’ha gudagnà en questa stagiun trais cursas da sprint è dentant crudada ora gia en il mezfinal. La finala hai tanschì be per il 9avel plaz.

audio Planica – Trumpada per Nadine Fähndrich en il sprint 02:14 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 14 Secundas.

Cun Alina Meier da Tavau sco 20avla ha anc ina segunda svizra dumagnà la qualificaziun per ils finals. Perencunter è il sprint classic stà a fin per Désirée Steiner da Tavau gia suenter il prolog. Dals umens n'han nagins svizzers pudì sa qualifitgar per ils finals.

00:41 video Per Nadine Fähndrich è il sprint a fin suenter il mezfinal Or da Sport-Clip dals 23.02.2023. laschar ir. Durada: 41 Secundas.

Klaebo e las Svedaisas han procurà per la musica

Suenter Seefeld 2019 ed Oberstdorf 2021 è Johannes Hösflot Kläbo per la terza giada campiun mundial en il sprint. Il Norvegiais e grond favurit n’ha laschà nagina schanza a la concurrenza ed schizunt pudì festivar ses triumf ditg avant la lingia da l’arrivada. Er la medaglia d’argient va cun Paal Goldberg ad in Norvegiais. Bronz gudogna il Franzos Jules Chappaz.

Tar las dunnas hai dà in triumf total per las Svedaisas. Jonna Sundling ha triumfà avant sias cumpatriotas Emma Ribon e Maja Dahlqvist.

Nadine Fähndrich: «Mo la medaglia quinta»

L'emprima cursa è probabel la suletta schanza da medaglia per passlunghistas e passlunghists svizzers als campiunadis mundials da ski nordic a Planica.

04:36 video Fähndrich: «Sincer, sche jau na gudogna betg ina medaglia en il sprint lura sun jau trumpada.» Or da Sport-Clip dals 21.02.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 36 Secundas.

La Lucernaisa ha gudagnà en questa stagiun trais cursas da sprint. Tranter auter ha ella triumfà al sprint da la cuppa mundiala da chasa a Tavau ed ella ha er gudagnà il sprint dal Tour de Ski a Müstair. Il cumenzament dal december aveva ella gudagnà il sprint a Beitostolen en Norvegia, in sprint en il stil classic. Ed en questa tecnica vegn era cumbattì per medaglias a Planica en Slovenia.

Duo grischun vul procurar per in exploit

En il sprint da las dunnas èn era en acziun duas grischunas, Alina Meier e Désirée Steiner, omaduas da Tavau. Per Meier ch’ha 27 onns, èsi suenter ils campiunadis mundials il 2021 ad Oberstdorf ed ils gieus olimpics a Peking il terz grond eveniment da la carriera. Per Steiner èsi perencunter ina premiera.

audio Alina Meier e Désirée Steiner sa legran sin il sprint a Planica 02:42 min, ord Actualitad dals 22.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 42 Secundas.

Betg a la partenza al sprint dals umens è Valerio Grond. Il currider da Tavau patescha d’in infect e n’ha anc betg pudì far il viadi a Planica en Slovenia.