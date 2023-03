Norvegiais ina classa per sa sezs

Tgi auter – Ils Norvegiais gudognan a moda suverana la staffetta dals umens sur 4 giadas 10 kilometers als campiunadis mundials da ski nordic en la Slovenia. Ils Svizzers han ditg mussà ina buna cursa, la finala stuì sa cuntentar cun il 8avel plaz.

01:23 video la Norvegia triumfescha – la Germania batta la Frantscha Or da Sport-Clip dals 03.03.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 23 Secundas.

Podest staffetta umens:

Norvegia 1:32.54 uras Finlanda +46,9 secundas Germania +59,8 secundas

Ils Norvegiais han dictà il tempo davent dal sajet da partenza. Gia suenter paucs meters ha Hans Christer Holund pudì scappar da l’entira concurrenza. Ils Norvegiais, cun tranter auter Simen Hegstad Krüger che gudogna gia sia terza medaglia dad aur e Johannes Hösflot Kläbo, han la finala triumfà suveran avant ils Finlandais. Per ina pitschna surpraisa han ils Tudestgs procurà che gudognan bronz suenter che las dunnas avevan gia gudagnà argient en la cursa da staffetta.

audio Ils Svizzers manchentan la finala cleramain il podest 01:07 min, ord Actualitad dals 03.03.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 1 minuta 7 Secundas.

Per la Svizra fiss stà pussibel dapli

Ils Svizzers han persvadì durant l’emprima mesadad da la cursa. Suenter che Beda Klee e Jonas Baumann èn currids en il stil classic sa chattava la Svizra suenter 20 kilometers en ina gruppa cun trais naziuns che cumbatteva per bronz. Candide Pralong sco terz ha lura pers en il stil liber fitg bler temp, il siemi d’ina medaglia uschia stada sutterrada. A la fin ha Cyril Fähndrich lura anc stuì laschar surpassar ils Americans. Cun passa quatter minutas retard è il quartet svizzer vegnì be 8avel.

Aur per la Norvegia – trumpada per la Svizra en la staffetta

Il quartet da la Norvegia cun Tiril Udnes Weng, Astrid Oeyre Slind, Ingvild Flugstad Oestberg ed Anne Kjersti Kalvaa ha gudagnà la staffetta da 4 giadas 5 kilometers ed uschia defendì il titel da campiunessas mundialas, ma er fatg revantscha per la schleppa als davos gieus olimpics. Avant in onn a Peking vevan las Norvegiaisas stuì sa cuntentar cun il 5avel plaz.

audio Trumpada per las Svizras en la staffetta a Planica 02:08 min, ord Actualitad dals 02.03.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 8 Secundas.

Podest staffetta dunnas:

Norvegia 50:33.3 Germania +20.5 secundas Svezia +28.7 secundas

Ina terrada hai dà per las Svizras. Il quartet cun Anja Weber, Nadine Fähndrich, Lea Fischer e la Grischuna Alina Meier ha pers passa quatter minutas sin las victuras norvegiaisas e stuì sa cuntentar cun il 10avel plaz da 13 naziuns. Dà oda maun in meglier plaz ha gia Anja Weber ch'è currida ils emprims 5 kilometers classic e surdà a Nadine Fähndrich be sco 12avla. Fähndrich ha lura mussà ina fitg buna cursa e currida uschè svelt sco las pli spertas. Lea Fischer ed Alina Meier han en il stil liber lura puspè pers bler temp.

Ulteriura show norvegiaisa sur il 15 km stil liber

Ils Norvegiais han er dominà la cursa singula da 15 kilometers stil liber. Simen Hegstad Krüger ha triumfà avant Harald Oestberg Amundsen (+5,3 secundas) e Hans Christer Holund (+24,6 secundas), il defensur dal titel.

Legenda: Suenter il skiatlon gudogna Simen Hegstad Krüger la cursa da 15 kilometers. Keystone

Per Simen Hegstad Krüger èsi gia il segund titel da campiun mundial a Planica. Il passlunghist da 29 aveva gia gudagnà il skiatlon. Als davos campiunadis mundials il 2021 ad Oberstdorf aveva Krüger anc stuì sa cuntentar en questas duas cursas cun argient. Manchentà ina medaglia sco quart per be 0,9 secundas ha il grond star en la scena da passlung, il Norvegiais Johannes Hoesflot Kläbo.

00:34 video Krüger gudogna – Klee manchenta top 20 Or da Sport-Clip dals 01.03.2023. laschar ir. Durada: 34 Secundas.

Schleppa per ils Svizzers

Ils Svizzers han stuì magunar ina gronda terrada en questa cursa singula sur 15 kilometers. Betg in è classà sut ils top 30. Il meglier è la finala vegnì Beda Klee sco 37avel (+2:49.7 minutas). Cyril Fähndrich è vegnì 42avel (+3:06.8 minutas) e Candide Pralong ha stuì sa cuntentar cun il 48avel plaz (3:22.9 minutas). Betg stà a la partenza è Roman Furger ch’è vegnì malsaun.

Jessie Diggins gudogna e Nadja Kälin sto dar si la cursa da 10 km stil liber

L’Americana Jessie Diggins gudogna a moda suverana la cursa da 10 kilometers stil liber ed uschia l'emprim titel da campiunessa mundiala en ina cursa singula. Persvadì ha er Nadine Fähndrich ch'ha terminà la cursa sco 8avla.

Legenda: Jessie Diggins scriva istorgia americana a Planica. Keystone

La segunda cursa a campiunadis mundials ha Nadja Kälin da San Murezzan mess avant auter. La cursa da 10 kilometers stil liber cun partenza singula ha l’Engiadinaisa stuì dar si suenter bun trais kilometers pervia da ferm sturnizi. Ella è lura vegnida accumpagnada d’in responsabel da Swiss Ski en la cabina dals Svizzers. En il skiatlon era Nadja Kälin vegnida avant paucs dis 32avla.

Fähndrich sut las top 10

Ina buna prestaziun ha mussà Nadine Fähndrich. La Lucernaisa è vegnida 8avla cun in retard da 55,6 secundas sin Jessie Diggins. Anja Weber ha pers 2:30 minutas e stuì sa cuntentar cun il 35avel plaz.

01:59 video Fähndrich: «Jau sun cuntenta cun mia prestaziun» Or da Sport-Clip dals 28.02.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 59 Secundas.

Jessie Diggins batta las Svedaisas

«It’s a big day» – uschia Jessie Diggins avant la cursa da 10 kilometers stil liber. Ed igl è daventà ina grond di per l’Americana ch’ha gia scrit istorgia cun daventar sco emprima passlunghista americana campiunessa olimpica. A Planica gudogna Diggins uss er per l’emprima giada aur en ina cursa singula. Il 2013, avant 10 onns, er’ella gia daventada ina giada campiunessa mundiala, quai en il sprint d’equipa.

Cumplettà il podest sco segunda e terza han las duas svedaisas Frida Karlsson (+14,0 secundas) ed Ebba Andersson (+19,5 secundas). Nagina medaglia hai dà per las Norvegiaisas che n’audan suenter l’èra Therese Johaug e Marit Björgen betg pli tar las top favuritas.

Bilantscha intermediara: Ina festa scandinava durant l'emprima emna

Nagina surpraisa – als campiunadis mundials da ski nordic a Planica procuran atletas ed atlets da la Scandinavia per la musica. Tar ils umens dattan ils Norvegiais en il tun, tar las dunnas las Svedaisas.

audio Andreas Wieland: «Ils Norvegiais e las Svedaisas dattan en il tun» 05:37 min, ord Actualitad dals 27.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 37 Secundas.

Cun duas giadas aur ed ina giada argient è Johannes Hoesflot Klaebo stà il star fin ussa. L’actual meglier passlunghist dal mund oriund da Trondheim ha dictà las cursas da sprint. Tar las dunnas ha la Jonna Sundling gudagnà duas giadas aur. Anc nagina medaglia hai dà per la Svizra. Il pli datiers è Nadine Fähndrich stada ch’è vegnida 9avla en il sprint e 5avla en il sprint d’equipa ensemen cun Anja Weber.

Fähndrich e Weber curran sin il 5avel plaz

Las Svizras han pers bun ina mesa minuta sin las victuras svedaisas che valevan sco las grondas favuritas. Tar ils umens han ils Norvegiais triumfà. Ils Svizzers cun Roman Schaad e Janik Riebli ha stuì sa cuntentar cun il 13avel plaz.

audio Reacziuns dals Svizzers suenter ils sprints d'equipa 03:02 min, ord Actualitad dals 27.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 2 Secundas.

Il duo svizzer cun Nadine Fähndrich ed Anja Weber ha mussà ina stupenta prestaziun en il final e terminà il sprint d’equipa sin il 5avel plaz. Dapli n’è betg stà pussibel. Cunzunt Nadine Fähndrich ha mintgamai persvadì sin sia runda ed adina manà la Svizra enavant e pli datiers da las favuritas. Anja Weber, la pli giuvna en quest final cun be 21 onns, ha pers perencunter mintgamai 10 fin 15 secundas per runda. Cun quest 5avel plaz dastgan las Svizras esser cuntentas, era sch’i aveva anc dà avant dus onns ad Oberstdorf la medaglia d’argient en questa cursa, lur dentant cun il duo Nadine Fähndrich e Laurien van der Graaff da Tavau ch’ha terminà sia carriera.

Rangaziun sprint d'equipa dunnas:

Svezia (Emma Ribom e Jonna Sundling) Norvegia (Anne Kjersti Kalvaa e Tiril Udnes Weng) +2,4 secundas Stadis Unids da l’America (Jessie Diggins e Julia Kern) +5,3 secundas Germania (Laura Gimmler e Victoria Carl) +22,8 secundas Svizra (Anja Weber e Nadine Fähndrich) +36,7 secundas

Gudagnà aur ha sco spetgà la Svezia, las grondas favuritas cun Emma Ribom ed Jonna Sundling che veva gia gudagnà aur en il sprint singul. Er gia als davos campiunadis mundials il 2021 avevan las Svedaisas triumfà. Lura èra Jonna Sundling currida ensemen cun Maja Dahlqvist.

Klaebo batta Pellegrino

Er en il sprint d’equipa dals umens va la medaglia dad aur als gronds favurits. Ils Norvegiais cun Paal Golberg e Johannes Hösflot Klaebo ha la finala battì ils Talians cun Franceso De Fabiani e Federico Pellegrino per 2,4 secundas. Cumplattà il podest sco terz ha il duo franzos cun Jay Renaud e Richard Jouve. Ils Svizzers, Roman Schaad e Janik Riebli, han pers 1:14 minutas sin ils victurs e terminà la cursa be sin il 13avel plaz da 15 naziuns en il final.

Nadja Kälin manchenta ils top 30 en il skiatlon

La giuvna da San Murezzan è vegnida 32avla en si'emprima cursa a campiunadis mundials da ski nordic. Nadja Kälin ha pers bun quatter minutas sin las pli spertas en il skiatlon, ina cursa sur 7,5 kilometers stil classic e 7,5 kilometers stil liber. Per Nadja Kälin èsi en emprima lingià ì per rimnar experientscha.

audio Nadja Kälin: «Igl è stà ina cursa solida» 01:43 min, ord Actualitad dals 25.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 1 minuta 43 Secundas.

Passlunghistas svedaisas betg da franar

Suenter il sprint han las Svedaisas er procurà per la musica en il skiatlon – e festivà ina victoria dubla. La favurita Ebba Andersson ha gudagnà avant sia cumpatriota Frida Karlsson (+22 secundas). Cumplettà il podest sco terza ed uschia gudagnà l'emprima medaglia per la Norvegia tar las dunnas, ha Astrid Oeyre Slind (+48 secundas).

00:34 video Las relaziuns da primavaira pretendan tut da las atletas Or da Sport-Clip dals 25.02.2023. laschar ir. Durada: 34 Secundas.

Betg stada a la partenza è Nadine Fähndrich che sa concentrescha sil sprint d'equipa che ha lieu la dumengia. Là parta la Lucernaisa ensemen cun Anja Weber. Tar ils umens parta per la Svizra en quest sprint d'equipa il duo Janik Riebli e Roman Schaad. Schaad remplazza Valerio Grond, il sprinter da Tavau che sto dar forfait pervia d'in infect.

Baumann manchenta per pauc ils top 15 en il skiatlon

Il sulet currider rumantsch als campiunadis mundials da ski nordic a Planica è vegnì 18avel en il skiatlon. Jonas Baumann ha mussà ina cursa fitg solida, quai tant sin ils emprims 15 kilometers en il stil classic sco era durant ils 15 kilometers en il stil liber. La finala ha il currider da 32 onns oriund da Lon en la Val Schons pers 3:18.2 minutas sin il victur norvegiais Simen Hegstad Krüger.

audio Jonas Baumann cuntanscha sia finamira minimala 01:44 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 1 minuta 44 Secundas.

Cun Beda Klee è anc in segund Svizzer classà tranter ils top 30. Il currider dal Toggenburg è vegnì 27avel (+4:53.5 minutas). Roman Furger ha terminà la cursa sin plaz 34 (+5:47.5 minutas), e Cyril Fähndrich è vegnì 45avel (+10:17.8 minutas).

Triumf total per la Norvegia

Simen Hegstad Krüger ha gudagnà il skiatlon avant ses cumpatriots Johannes Hösflot Klaebo (+12,2 secundas), il campiun mundial dal sprint, e Sjur Roethe (+14,1 secundas). Per Krüger èsi l’emprim titel da campiun mundial. Avant dus onns ad Oberstdorf avev’il passlunghist da 29 onns gudagnà argient en il skiatlon, davos il Russ Alexander Bolschunow. Aur en questa disciplina avevi però dà per Simen Hegstad Krüger als gieus olimpics il 2018 a Pyeongchang.

Jonas Baumann ha gì ina clera finamira

Per Jonas Baumann èsi gia ils 5avels campiunadis mundials. La finamira en il skiatlon è stada da cuntanscher in plaz sut ils top 20, il siemi fiss stà da realisar in resultat tranter ils top 10. La stagiun dal currider rutinà da 32 onns oriund da Lon en la Val Schons n’è dentant betg ida sco giavischà, er perquai che Baumann è stà bler malsaun, sia fermezza resta dentant sia gronda experientscha.

audio Jonas Baumann avant sia emprima cursa a Planica 04:34 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 34 Secundas.

In emprim punct culminant ha Jonas Baumann gia gì a quests campiunadis mundials da ski nordic a Planica. A la festa d’avertura a Kranjska Gora ha el dastgà purtar la bandiera svizra.

Trumpada per Nadine Fähndrich en il sprint

Nadine Fähndrich e partida cun grondas ambiziuns ed ina clera finamira en la cursa da sprint dals campiunadis mundials a Planica en Slovenia. La passlunghista da 27 onns ch’ha gudagnà en questa stagiun trais cursas da sprint è dentant crudada ora gia en il mezfinal. La finala hai tanschì be per il 9avel plaz.

audio Planica – Trumpada per Nadine Fähndrich en il sprint 02:14 min, ord Actualitad dals 23.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 14 Secundas.

Cun Alina Meier da Tavau sco 20avla ha anc ina segunda svizra dumagnà la qualificaziun per ils finals. Perencunter è il sprint classic stà a fin per Désirée Steiner da Tavau gia suenter il prolog. Dals umens n'han nagins svizzers pudì sa qualifitgar per ils finals.

00:41 video Per Nadine Fähndrich è il sprint a fin suenter il mezfinal Or da Sport-Clip dals 23.02.2023. laschar ir. Durada: 41 Secundas.

Klaebo e las Svedaisas han procurà per la musica

Suenter Seefeld 2019 ed Oberstdorf 2021 è Johannes Hösflot Kläbo per la terza giada campiun mundial en il sprint. Il Norvegiais e grond favurit n’ha laschà nagina schanza a la concurrenza ed schizunt pudì festivar ses triumf ditg avant la lingia da l’arrivada. Er la medaglia d’argient va cun Paal Goldberg ad in Norvegiais. Bronz gudogna il Franzos Jules Chappaz.

Tar las dunnas hai dà in triumf total per las Svedaisas. Jonna Sundling ha triumfà avant sias cumpatriotas Emma Ribon e Maja Dahlqvist.

Nadine Fähndrich: «Mo la medaglia quinta»

L'emprima cursa è probabel la suletta schanza da medaglia per passlunghistas e passlunghists svizzers als campiunadis mundials da ski nordic a Planica.

04:36 video Fähndrich: «Sincer, sche jau na gudogna betg ina medaglia en il sprint lura sun jau trumpada.» Or da Sport-Clip dals 21.02.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 36 Secundas.

La Lucernaisa ha gudagnà en questa stagiun trais cursas da sprint. Tranter auter ha ella triumfà al sprint da la cuppa mundiala da chasa a Tavau ed ella ha er gudagnà il sprint dal Tour de Ski a Müstair. Il cumenzament dal december aveva ella gudagnà il sprint a Beitostolen en Norvegia, in sprint en il stil classic. Ed en questa tecnica vegn era cumbattì per medaglias a Planica en Slovenia.

Duo grischun vul procurar per in exploit

En il sprint da las dunnas èn era en acziun duas grischunas, Alina Meier e Désirée Steiner, omaduas da Tavau. Per Meier ch’ha 27 onns, èsi suenter ils campiunadis mundials il 2021 ad Oberstdorf ed ils gieus olimpics a Peking il terz grond eveniment da la carriera. Per Steiner èsi perencunter ina premiera.

audio Alina Meier e Désirée Steiner sa legran sin il sprint a Planica 02:42 min, ord Actualitad dals 22.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 2 minutas 42 Secundas.

Betg a la partenza al sprint dals umens è Valerio Grond. Il currider da Tavau patescha d’in infect e n’ha anc betg pudì far il viadi a Planica en Slovenia.