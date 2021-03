audio Da la dominanza norvegiaisa fin corona 05:39 min, Actualitad dals 08.03.2021. laschar ir. Durada: 05:39 minutas.

Medaglia cun muntada istorica

Las dunnas svizras da passlung han stuì spetgar ditg sin l’emprima medaglia a campiunadis mundials da ski nordic. Avant passa 30 onns aveva Evi Kratzer gudagnà la medaglia da bronz en la cursa sur tschintg kilometers en il stil classic. 34 onns pli tard èn uss vegnidas Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich las successuras dad Evi Kratzer.

Il duo svizzer ha gudagnà la medaglia d’argient en il sprint d’equipa ad Oberstdorf. Il duo era partì sco cunfavurit en questa cursa. Van der Graaff e Fähndrich eran adina stadas sin il podest en questa disciplina durant las davosas quatter cursas da la cuppa mundiala.

Legenda: Da san. Jason Rüesch (11avel) e Dario Cologna (9avel) suenter la cursa da 50 km stil classic. Keystone

Dario Cologna è anc adina il pli ferm svizzer

Tar ils umens ha ina gia dapli Dario Cologna procurà per ils megliers resultats. Il Jauer è vegni 10avel en il skiatlon e 9avel en la cursa roiala, quella da 50 kilometers en il stil classic. Plinavant è Cologna vegnì ensemen cun ses collegas d'equipa (Beda Klee, Jason Rüesch e Roman Furger) 5avel en la cursa da staffetta.

Nus avain pudì mussar quai che nus avain prendì avant.

In fitg bun campiunadi mundial ha era mussà Jason Rüesch. Tant en il skiatlon sco era en la cursa da 50 kilometers ha il passlungist da Tavau Monstein cuntanschì in plaz tranter ils megliers 15.

Legenda: Therese Johaug – cun quatter medaglias dad aur la regina dad Oberstdorf. Keystone

Norvegia naziun numer 1

Atletas ed atlets norvegiais han dominà quests campiunadis mundials da ski nordic 2021. Cun 31 medaglias (13 x aur, 11 x argient, 7 x bronz) è la Norvegia stada cleramain la naziun cun il pli grond success. Sin il segund plaz suonda l'Austria cun 7 medaglias (4 x aur, 1 x argient, 2 x bronz), e sin il terz plaz la Svezia cun 7 medaglias (2 x aur, 2 x argient, 3 x bronz).

Legenda: Atletas ed atlets han cumbattì per medaglias avant fans da chartun. Keystone

Cumpliment als organisaturs

Malgrà la pandemia da corona èsi reussì als organisaturs dad Oberstdorf d'organisar grondius campiunadis mundials. Las sfidas èn stadas grondas cun far tests da corona en massa, cun far controllas e cun preparar bunas loipas tar relaziuns per part da primavaira. La finala ha tut funcziunà senza gronds incaps. Deplorablamain han atletas ed atlets stuì cumbatter per medaglias avant tribunas vitas. Oberstdorf fiss numnadamain stà la tribuna perfetga per ina gronda festa da ski nordic. Tuttina èsi stà bunas cursas, per part er cursas dramaticas cun blera tensiun.