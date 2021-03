Pervia da la naiv nova e dal cuntravent era la davosa cursa da la stagiun plauna. Fin en la mesadad era ina gronda gruppa da var 50 passlunghists tut ensemen. Lura dentant ha il Russ Yvan Yakimushkin cumenzà da far tempo. Per part era el cun varga ina mesa minuta avantatg a la testa da la cursa. Ils norvegiais han uschia stuì reagir, per betg laschar ir a Yakimushkin cun la plima.

Tren norvegiais fa la cursa, Cologna dentant era ferm

Ils norvegiais s'han mess ensemen per ir a la chatscha da Yakimushkin ed 8 kilometers avant la fin era il passlunghist Russ puspè prendì en. Sin ils ultims kilometers han ils norvegiais cuntinuà da lavurar ensemen. La fin finala ha Simen Hegstad Krüger purtà a chasa la victoria avant ses collega da squadra Hans Christer Holund.

Per ils curridurs da la Russia n'è la tactica betg ida si. Il meglier è stà il dominatur da l’entira stagiun Alexander Bolshunov.

Ina fitg buna cursa ha dentant era mussà il Jauer Dario Cologna. Davent da l’entschatta era el davantvart da la partida. La fin finala haja tasnchì per la 9avla plazza.

Cumià degn da Livio Bieler

Savend che la cursa en Engiadin'Ota è la davosa en la carriera da Livio Bieler da Panaduz ha quel prendì il cor enta maun ed è magari ditg stà a la testa da la cursa. Bieler ha pudì far tempo e ha giudì da pudair manar avant tut ils gronds nums da la scena sco Bolshunov, ni Kläbo, ni Holund, ni Cologna. Uschia è el stà ina davosa giada en la fanestra da la cuppa mundiala avant che sia carriera è ida a fin.