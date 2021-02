Michelle Gisin ha senza dubi las meglras chartas svizras enta maun. La skiunza dad Engelberg ha puspè mussà ina buna prestaziun sin il traject da la cursa aval da Cortina. Gia la sonda era ella vegnida stupenta tschintgavla. Quai che ha procurà per blera fiduzia en sasez. Cun quella persvasiun è Michelle Gisin er ida oz a la partenza dal Super G da la cumbinaziun alpina. Cun mo 26 tschientavels retard sin la pli sperta, sin Federica Brignone è ella posiziunada sin plaz 5. Cun quel numer po ella alura er ir a la partenza dal slalom oz suentermezdi. Jasmina Suter perda sco 9avla 67 tschientavels.

Shiffrin, Vlhova e Gisin las favuritas

Ina buna cursa da super-G han era mussà Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. L’Americana è per il mument sin plazza 3, mo 6 tschientavels suenter Brignone ch'è a la testa. Ina ulteriura spezialista da slalom n'ha era betg pers bler temp sin il percurs dal super-G. Ses num: Petra Vlhova. La Slovena è 7avla cun in retard da 40 tschientavels. Sperar sin ina buna plazza po vinavant era la defensura dal titel, Wendy Holdener. Ella è suenter il super–G 14avla cun in retard da stgars ina secunda.

01:33 video Il percurs da super-G da Wendy Holdener Or da Sport-Clip dals 15.02.2021. laschar ir

La decisiun en la cumbinaziun alpina da las dunnas croda a partir da las 14.10 cun il slalom.