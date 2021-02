La situaziun da partenza avant la decisiun da la cumbinaziun alpina era per Michelle Gisin stupenta. Suenter l’emprima part da la cursa era ella sin plazza tschintg, mo 26 tschientavels suenter la pli sperta. Per il slalom aveva Michelle Gisin prendi avant fitg bler. Da moda e maniera persvadenta è ella ida en la cursa. La fin finala resulta per ella la terza plazza e la medaglia da bronz. In dus sbagls han franà in zichel la campiunessa olimpica en questa disciplina.

02:20 video Gisin: «Jau sun cuntenta da puspè pudair dar gas» Or da Sport-Clip dals 15.02.2021. laschar ir

Mikaela Shiffrin suveran

Suenter ina greva stad è la partenza en la cuppa mundiala da skis modesta. Ussa stat Mikaela Shiffrin puspè sisum il podest. L’americana ha gì fadia da vegnir en la nova stagiun. Sin il punct culminant, ils campiunadis mundials è la pli giuvna campiunessa mundiala insumma dentant puspè pronta. Mikaela Shiffrin ha mussà sin il traject dal Super-G, dentant era en il slalom, ina cursa d'ina autra liga. Suenter la skiunza d’excepziun èn ils retard sin las plazzas duas e trais mo pli pitschens. La Slovena Petra Vlhova perda sco segunda 86 tschientavels, Michelle Gisin 86 tschientavels. Elena Curtoni che vegn quarta, perda alura schon varga duas secundas.

01:14 video La cursa da Mikaela Shiffrin Or da Sport-Clip dals 15.02.2021. laschar ir

Mo Michelle Gisin en l’arrivada

Las ulteriuras trais skiunzas svizras n'èn betg arrivadas a la fin. Mal fa quai surtut a Wendy Holdener. La defensura dal titel en questa disciplina vuleva attatgar er en il slalom. Suenter in per portas era sia cursa dentant gia a fin. Crudadas ora èn er Jasmina Suter e Priska Nufer.