Ensemen cun Alexis Pinturault era el in grond favurit, ed il favurit ha mussà ch’el es actualmain il meglier dal mund. Gia suenter l’emprima part da la cumbinaziun alpina aveva Marco Schwarz ina stupenta posiziun. Suenter il Super G era el tschintgavel cun mo 32 tschientavels retard sin il pli spert. En il slalom ha Schwarz lura dentant fatg tut cler. Il victur da dus da nov slaloms da la cuppa mundiala questa stagiun ha mussà ch’el è pronts cur tgi va per la liongia. La fin finala era ses temp datiers da quel da Alexis Pinturault. 4 tschientavels han lura dentant anc tanschi ad el per vegnir campiun mundial.

Medaglia da bronz per Loïc Meillard

Er il svizzer tutgava tar ils favurits ed er Loïc Meillard ha purtà sia prestaziun. Cun ina buna cursa da Super G ha el mussà dad esser in skiunzs cumplet, quai ch'è la premissa per esser davant en la cumbinaziun alpina. Dentant n'è betg Meillard vegnids tras senza sbagls, uschia è el crudà suenter il meglier temp intermediar enavos sin plazza trais. Quai che munta la medaglia da bronz per il vallesan. Questa medaglia è l’emprima medaglia tar in campiunadi mundial da l’elita. Tar ils juniors aveva el gudagnà aur en questa disciplina.

Gino Caviezel e Luca Aerni crudads ora

Il grischun Caviezel ed era il campiun mundial da la cumbinaziun alpina da San Murezzan l’onn 2017 na èn betg vegnids tras. Quai che resta ad els è ina buna prestaziun en il Super G, dapli dentant betg. Sco davos svizzer è anc Justin Murisier i a la partenza dal slalom. El è vegni atras e terminescha la cursa sco segund meglier svizzer sin plazza otg.