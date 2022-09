Il Club da hockey da Tavau vul puspè cumbatter per il titel da campiun svizzer. I fiss il 32avel per il club, dentant l'emprim per Christian Wohlwend che trenescha il HCD dapi il 2019. Per insumma pudair siemiar dal titel sto l'equipa però l'emprim cuntanscher ils playoffs. Tavau haja dentant la classa ed il potenzial da terminar la qualificaziun tranter las meglras sis equipas, uschia Wohlwend. I vegnia dentant fitg grev, il mument possian 10 equipas cumbatter per il titel, uschia il dirigent a la banda dal HCD.

audio Trenader dal HCD Christian Wohlwend avant stagiun 03:22 min, ord Actualitad dals 13.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 22 Secundas.

Legenda: Christian Wohlwend va en sia quarta stagiun sco trenader dal HCD. Keystone

La stagiun passada era il HCD vegnì als cunfins en il mezfinal encunter l'EV Zug. Tavau aveva pers la seria gist cun 0:4 suenter avair gudagnà la seria da quartfinal encunter ils Rapperswil-Jona Lakers a moda spectaculara cun 4:3.

Claude-Curdin Paschoud è da buna speranza

Il defensur engiadinais, Claude-Curdin Paschoud, ha gì pauc da rir ils davos onns. Suenter in accident sin il glatsch – Paschoud ha survegnì avant bun trais onns in puck en il chau – ha il giugader da 28 onns strusch pli dà gieus en il dress dal HCD. Ina greva scurlada dal tscharvè ha procurà per problems, principalmain cun l'equiliber. La davosa stagiun ha Paschoud giugà sulet trais gieus da playoff. En la nova stagiun vul el puspè turnar enavos sco ina da las pitgas en la defensiun dal HCD, sco gia avant ses accident. Claude-Curdin Paschoud ha survegnì dacurt in contract d'emprova per bun dus mais. L'Engiadinais è dentant da buna speranza che tut vegn bun. Dal accident na sentia el tant sco nagut pli ed el haja pudì trenar fitg bain durant la pausa da stad.

audio Claude-Curdin Paschoud emprova da turnar 04:33 min, ord Actualitad dals 13.09.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 33 Secundas.

Legenda: Claude-Curdin Paschoud, il defensur engiadinais en il cader dal HCD. Keystone

Gist tschintg giugaders svedais

Dals sis giugaders esters en il cader dal HCD derivan gist tschintg da la Svezia. Gia l’ultima stagiun eran il defensur Magnus Nygren e l’attatgader Dennis Rasmussen part da l’equipa. Vegnir vitiers èn Klas Dahlbeck, Leon Bristedt e Joakim Nordström.

audio La garda svedaisa en il cader dal HCD 03:20 min, ord Actualitad dals 13.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 20 Secundas.

Ins po discurrer d’ina pitschna enclava svedaisa a Tavau. Sco il trenader dal HCD Christian Wohlwend di, saja quai dentant er in zic casualitad. Els sajan stads a la tschertga da trais giugaders per rollas specificas ed hajan chattà trais Svedais. Quai avess dentant era pudì esser giugaders dad auters pajais.

Il HCD è in club famigliar e tuttina in club che mussa las musclas.

Tenor ils giugaders Rumantschs en il cader da Tavau, Claude-Curdin Paschoud e Davyd Barandun, sajan ils Svedais tips ruassaivels che gidan er ils giuvens sin il glatsch. Ed il trenader Christian Wohlwend agiunta ch’i saja enorm simpel da trenar ils Svedais. Plinavant portian els enorm blera intensitad en ils trenaments ed en ils gieus.

Giugaders svedais