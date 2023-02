En ils playoffs da la Cuppa Davis ha la Svizra gudagnà a moda dramatica il duel cunter la Germania, quai cun 3a2.

Stan Wawrinka ha gudagnà il davos singul decisiv cunter Daniel Altmaier cun 6:3, 5:7 e 6:4. Avant veva Marc-Andrea Hüsler gudagnà cunter Alexander Zverev ed uschia gulivà al 2:2.

Cunquai gudogna la Svizra per l'emprima giada in duel da la Cuppa Davis cunter la Germania e sa qualifitgescha era per l'emprima giada per la runda da final dals 16 megliers teams da tennis, ch'ins ha introducì il 2019.

La runda da final è il settember.