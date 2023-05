audio Andreas Wieland: «I spetga ina stagiun decisiva cun intginas ivettas» 04:56 min, ord Actualitad dals 11.05.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 56 Secundas.

Nino Schurter – prest 37 ed insumma anc betg stanchel

Las stagiuns 2020 e 2021 n'ha Nino Schurter betg pudì mussar ses megliers resultats, la fin da la carriera pareva da s'avischinar. Ma lura è vegnida la stagiun passada, ina stagiun excellenta ch'ha relativà bler.

Nino Schurter: «Jau hai anc success ed uschia fatsch jau vinavant»

Il 2022 ha Schurter tranter auter gudagnà sia 33avla cursa da la cuppa mundiala, a Les Gets en Frantscha gudagnà ses 10avel titel da campiun mundial e sco finiziun encurunà sia stagiun cun gudagnar la cuppa mundiala generala.

Jau vi anc gudagnar ina cursa da la cuppa mundiala.

Nino Schurter ha gudagnà tut quai ch'i dat da gudagnar en ses sport, ma el ha ulteriurs records en mira. En la nova stagiun vul il campiun olimpic da Rio il 2016 en emprima lingia anc gudagnar ina cursa da la cuppa mundiala per uschia avair in success dapli che ses anteriur rival franzos Julien Absalon. Gugent realisass el quest record tar sia cursa da chasa l'entschatta zercladur a Lai. L'avust en Scozia survegn Schurter la schanza da defender ses titel da campiun mundial e lura s'avischinan gia ils proxims gieus olimpics il 2024 a Paris. Là vuless el dentant be prender part sch'el possia era cumbatter per las medaglias – tipic Nino Schurter.

Vital Albin – finamira è in plaz sut ils top 5

Vital Albin: «En las cursas vegn jau adina dad ir al limit»

Il mountainbiker da Tersnaus ha onn per onn pudì far in pass enavant. Quai duai er esser la finamira en questa stagiun. Plinavant vul el mussar resultats constants en tut las cursas da la cuppa mundiala. La stagiun passada ha Vital Albin per l'emprima giada pudì far il pass sin il podest da la cuppa mundiala. A Leogang en l'Austria è il giuven da 24 onns vegnì terz en la cursa da short track. En la cursa roiala sur la distanza olimpica è el stà classà quatter giadas sut ils top 10, dentant mai sut ils top 5. Quai duai sa midar en questa stagiun.

Ginia Caluori – la nova staila grischuna

Ginia Caluori: «Jau giaud mintga mument e sun uschè engraziaivla»

La giuvna mountainbikera da 20 onns ha lantschà ina carriera sco skiunza. Avant gnanc trais onns ha la sportista da Panaduz lura barattà ils skis cun il mountainbike. L'emprima cursa da cross-country ha ella fatg avant strusch dus onns e gia tutga Ginia Caluori tranter ina da las meglras mountainbikeras svizras sut 23 onns. Caluori ha franc grond talent, ma ella lavura era fitg per il success. Ella è resoluta, ambiziusa ed immens focusada. Gugent cuntanschess ella en questa stagiun in plaz da top 10 en ina cursa da la cuppa mundiala. En emprima lingia vai dentant per rimnar experientscha e far in ulteriur pass enavant per realisar in di il siemi d'astgar preschentar la Svizra a gieus olimpics.

Paris 2024 – in problem da luxus dischagreabel

Svizra ha problem da luxus en vista a Paris 2024

Per ils mountainbikers svizzers èn buns resultats en questa stagiun da grond'impurtanza. Cun l'emprima cursa da la cuppa mundiala a Nové Mêsto cumenza er gist la fasa da qualificaziun per ils proxims gieus olimpics il 2024 a Paris.

Gieus olimpics en mira: las mountainbikeras avant la nova stagiun

Maletgs sco als davos gieus olimpics il 2021 a Tokio nua che las dunnas svizras han gudagnà gist tuttas trais medaglias entras Jolanda Neff, Sina Frei e Linda Indergand na vegni en mintga cas betg pli a dar. A Paris astga mintga naziun be pli trametter duas atletas e dus atlets a la partenza. Per la Svizra sco gronda naziun da mountainbike in problem da luxus cun tants atlets da classa. Tenor Jolanda Neff pudess Swiss Cycling trametter a la partenza 10 atletas ed atlets cun schanzas da medaglia.