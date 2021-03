Mo in emna suenter il punct culminant da al stagiun, ils champiunadis mundials ad Oberstdorf s’entaupan las meglras passlunghistas ed ils megliers passlunghists en l'Engiadina per cursas da la cuppa mundiala.

Cursas da la cuppa mundiala da passlung en l'Engiadina èn ina premiera. Anc mai ha la regiun organisà da questas cursas, malgrà tut l’experientscha dad organisar eveniments gronds. Che la cuppa mundiala da passlung fa fermativa en l'Engiadina Auta ha da far cun il fatg che las cursas ad Oslo dal Holmenkollen èn vegnidas annulladas. A curta vista ha la federaziun internaziunala da skis FIS tschertgà ina alternativa. Cun la regiun da l’Engiadin'Ota ha ins chattà questa alternativa.

audio Atmosfera curt suenter la partenza 03:07 min, Actualitad dals 13.03.2021. laschar ir. Durada: 03:07 minutas.

Sforz da l’entira regiun per garantir cursas

A partir dal mument ch'i era cler che las cursas da la cuppa mundiala a la fin da la stagiun han lieu en Engiadina ha ins furmà in nov comité d’organisaziun. Quel consista ord las organisaziuns dal Maraton e dal Tour de ski in Val. Ensemen dispona il nov comité d’organisaziun da bler «know-how» e savida per organisar uschia ina cursa. Auter na fiss quai betg stà pussaivel dad organisar quatter cursas aifer da mo trais emnas.

Tuttina in zichel il sentiment dal Maraton

Gia in schaner han ils organisaturs da pli gronda cursa populara da passlung en Svizra stuì ceder. Pervia da la pandemia corona na datti era quest’onn nagina cursa populara, perquai ha ins la pussaivladad da currer encunter il temp la cursa e quai individual. Quai lura gest anc sin la loipa nua che Therese Johaug, ni Alexander Bolshunov u alura era Dario Cologna curran lur cursas. Enstagl dad ina festa populara ha ins uschia almain er in zichel il sentiment da la fin d’emna dal Maraton. Uss però cun guardar tiers als megliers dal mund.