Igl è stà in duel tranter l’emprim da la Challenge League, ils Grasshoppers – e Losanna che gioga pir dapi questa stagiun en la Super League. E sin il Letzigrund a Turitg hai dà in 2:0 per il underdog. Omadus gols han ils Grasshoppers marcà en la segunda mesadad. L’emprim ha Léo Bonatini gartegià en la 68avla minuta. La decisiun è lura crudada en la 80avla minuta, cura che Cristian Ponde ha realisà a moda suverana in penalti.

Ils pitschens èn vinavant fin uss

Suenter che trais gieus dals otgavelfinals èn dads – han cun GC, Aarau e Winterthur mo clubs da la Challenge League cuntanschì la proxima runda. Dals tschintg gieus ch’èn anc da dar, è sulet il duel tranter Chiasso e Lucerna gia planisà per ils 10 da mars.