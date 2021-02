Legenda: Maletg d'archiv. Keystone

Quest onn na datti nagin campiunadi mundial da curling en Svizra. Pervia da la pandemia da corona na possian ins betg realisar il turnier internaziunal da las dunnas ch'avess gì lieu dals 19 fin 28 da mars a Schaffusa. Quai han communitgà ils organisaturs.

Pervi da la situaziun epidemiologica hajan las autoritads localas betg lubì als organisaturs da manar tras il campiunadi. Tenor la Federaziun mundiala da curling WCF dettia actualmain discurs per manar tras il campiunadi en in auter lieu. Discuttà vegnia però er in turnier da qualificaziun alternativ. Tar quel vegnissan surdads ils plazs per ils gieus olimpics 2022 a Peking.

Il campiunadi mundial dals umens duai avair lieu tenor program a partir dals 9 d'avrigl a Calgary.

Ord l'archiv: