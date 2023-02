02:14 video Odermatt: «Uschia insatge n'hai jau anc mai sentì» Or da Sport-Clip dals 12.02.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 14 Secundas.

Per Marco Odermatt n'èsi betg mo l'emprim titel da campiun mundial, mabain er gist l'emprima medaglia a campiunadis mundials e l'emprima victoria insumma en ina cursa rapida. En questa stagiun er el stà quatter giadas sin il podest en questa disciplina, dentant mai il pli sisum. Sper il titel da campiun olimpic en il slalom gigant avant in onn a Peking e la victoria en la cuppa mundiala generala la stagiun passada è quai il pli grond success da sia carriera.

Per tadlar da Andreas Wieland al lieu:

audio Marco Odermatt è campiun mundial en la cursa rapida
audio Urs Lehmann tira bilantscha intermediara
audio Marc Berthod valitescha la prestaziun d'Odermatt

Il podest da la cursa rapida dals umens:

Marco Odermatt (SUI) 1:47.05 Aleksander Kilde (NOR) +0.48 secundas Cameron Alexander (CAN) +0.89 secundas

Marco Odermatt ha mussà ina cursa sensaziunala e senza in sulet sbagl. El è stà en quasi tut ils secturs il pli svelt. Uschia ha Odermatt er pudì far revantscha per il super-G. En questa cursa d'avant trais dis nua ch'el valeva sco grond favurit aveva il supertalent da la Svizra Centrala stuì sa cuntentar cun il quart plaz,

Las cursas dals Svizzers

Las cursas dals Svizzers

02:05 video La cursa rapida da Niels Hintermann
02:08 video La cursa rapida da Justin Murisier
01:50 video La cursa rapida da Alexis Monney

Puspè argient per Kilde

La segunda medaglia d'argient a quests campiunadis mundials a Courchevel Méribel gudogna Aleksander Aamodt Kilde. Il Norvegiais aveva gudagnà en questa stagiun 5 dad 8 cursas rapidas e valeva sco il grond favurit. Ma gist en la pli impurtant cursa da la stagiun ha el pers bunamain ina mesa secunda sin ses pli grond concurrent en la cuppa mundiala da skis.

02:45 video La cursa rapida da Aleksander Aamodt Kilde

Ulteriura medaglia per ils «crazy canucks»

Per ina surpraisa ha Cameron Alexander procurà. Il Canadais ha pers strusch ina secunda sin Marco Odermatt, quai ch'ha la finala tanschì per bronz. Manchentà quella medaglia be per 4 tschientavels ha l'Austriac Marco Schwarz ch'ha absolvì pir sia segunda cursa rapida da la carriera. Sia premiera aveva il spezialist da slalom gì a Wengen.

Quai èn stads ils campiuns mundials svizzers en la cursa rapida

Solid, dentant betg dapli

Betg pudì persvader dal tut han ils ulteriurs svizzers. Niels Hintermann ch'aveva persvadì en ils trenaments e che siemiava d'ina medaglia ha stuì sa cuntentar cun il 12avel plaz. El parta quai plaz cun Justin Murisier ch'ha gì il medem temp. Omadus han pers 1,23 secundas sin Marco Odermatt. Il giuven Alexis Monney dal chantun Friburg ch'è vegnì tar sia premiera a campiunadis mundials ha pers 1,75 secundas. Per il skiunz da Friburg hai uschia tanschì per il 18avel plaz.

