Lara Gut-Behrami è vinavant la ferma. En la cursa rapida en la Val di Fassa cuntinuescha la Tessinaisa cun sia buna prestaziun. Ella vegn emprima e gist suenter ella suonda Corinne Suter. Terza è vegnida la Tudestga Kira Weidle.

Michelle Gisin e Jasmine Flury suondan sin las plazzas 7 ed 8. Ellas èn be 1 tschientavel in ord l'autra.

Cumbat per culla pitschna

En il cumbat per il classament general da la cuppa mundiala pon ussa be anc Lara Gut-Behrami e Corinne Suter vegnir malsegiras per Sofia Goggia che maina. Breezy Johnson è crudada or ed è uschia er crudada or en la cursa per la culla da cristal pitschna.

Plinavant ha Gut-Behrami surpassà Erika Hess, quai cun sia 32avla victoria en la cuppa mundiala. Be Vreni Schneider ha dumagnà anc dapli victorias.

Il podest:

Lara Gut-Behrami 1:25,53 Corinne Suter + 0,32 Kira Weidle + 0,68

Las ulteriuras svizras: