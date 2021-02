16 onns suenter la blamascha da Bormio nua che la Svizra n’aveva gudagnà gnanc ina medaglia, va la Svizra sco numer in dal mund al campiunadis mundials da Cortina.

Da la blamascha da Bormio a la naziun da skis numer in

Ils campiunadis mundials da skis da l’onn 2005 a Bormio èn ids en l’istorgia sco punct culminant negativ. La naziun da skis Svizra è turnada dal campiunadi mundial en la Lombardia cun gnanc ina medaglia. Dapi 39 onns n'avevi anc mai dà quai. 16 onns pli tard, puspè en l’Italia dal Nord, va la Svizra cun grondas ambiziuns als campiunadis mundials da Cortina, uss sco numer in dal mund.

Gian Gilli è stà al principi da la reorganisaziun

Ord la blamascha da Bormio han ins emprendì. Curt suenter ha la Federaziun da skis Svizra, Swiss Ski, stgaffì ils emprims centers da prestaziun regiunals, silsuenter ils centers da prestaziun naziunals. In en il vest da la Svizra a Brig, in auter en la mesadad da la Svizra ad Engelberg, ed in terz en il ost da la Svizra a Tavau. Dasperas han ins engaschà dapertut trenaders pli professiunals. Tras quai han ins pudì profitar da cundiziuns da trenament pli professiunalas ed uschia èn tut las structuras vegnidas pli professiunalas.

Bormio hai duvrà per puspè vegnir il numer in

Suenter il campiunadi mundial da l’onn 2005 eran las vistas tar ils responsabels, dentant era tar las skiunzas ed ils skiunzs lungas. Ina tala terrada n’aveva quai dapi decennis betg pli dà. Il campiunadi mundial en la Lombardia ha dentant mess en moviment ina midada ch'è stada durabla fin al di dad oz. Marco Odermatt, Michelle Gisin u era Ramon Zehnhäusern èn perditgas activas che la restructuraziun sin tut ils livels da Swiss Ski è sa cumprovada.