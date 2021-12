Il club da hockey d'Arosa vul turnar en la Swiss League ed inoltrescha questa dumonda a la federaziun da hockey. Per che la midada reusseschia na stoi betg mo constar sin il glatsch, mabain er economicamain, ha declerà il manader da fatschenta dal club Adrian Fetscherin.

Budget sto vegnir dublegia

Per era esser cumpetitivs stoppia il budget dal club vegnir dublegià. Uschia dovria quai almain dus giugaders da l'exteriur, sco tut tschels clubs, ma era anc in dus rinforzaments. Il mument hajan ins ina da las giuvnas equipas en la My Sports League ed cun quels giugaders saja quai pussaivel da far il pass ensi, pertge tuts veglian sa sviluppar e vegnir megliers, accentuescha il trenader Rolf Schrepfer.

Il spiert d’equipa constettia dal tuttafatg, perquai saja el fitg optimistics da cuntanscher ils playoffs, alura saja tut pussaivel, almain ord vista sportiva, di Schrepfer ch'ha giugà plirs onns tar l’SC Berna. Perquai che la Swiss League, l’anteriura liga naziunala B, vegn restructurada tanscha probabel la qualificaziun per il mez final, la via segira fiss dentant il final ni schizunt il campiunadi svizzer dals amaturs.

Adattaziuns da l’infrastructura

Era sche tut constessi sportivamain e finanzialmain, na dastgian ins betg emblidar l’infrastructura. Uschia duvrass quai midadas en il stadion cun novas bandas e cun sparter il sectur dals fans d’ordaifer. Quai fissi dentant tut pussaivel da realisar, di Adrian Fetscherin. L'ultim pled ha la federaziun da hockey che decida il favrer davart las dumondas da midar liga.

Istorgia gloriusa

Il club da hockey dad Arosa ha ina lunga tradiziun. Durant ils onns tschuncanta ed otganta aveva il EHC ses pli gronds success. Nov giadas eran els champiuns svizzers. Ma lura ha il club survegnì gronds problems finanzials e dal 1986 ha il club stuì midar sfurzadamain en la prima liga, oz la MySports League - e là è il club ussa dapi 35 onns.