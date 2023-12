Las HCD Ladies e las dunnas da Neuchâtel, quai èn questa stagiun mintgamai partidas fitg avertas. Il davos gieu: 5:1 per Neuchâtel, avant 3:2 per Tavau, anc avant puspè ina victoria per Neuchâtel.

Questa giada ha Tavau fatg cler baud, tge ch'ellas han en il senn. Sonntag, Marino e Balzarolo han sajettà enfin la 12avla minuta mintgamai in gol. Pir en la 34avla minuta ha Neuchâtel pudì tutgar l'emprima giada. La fin èsi stà 4:3 per Tavau, quai avant 163 aspectaturas ed aspectaturs a Tavau.

Per Tavau munta quai la settavla victoria en ils davos 11 gieus.

Legenda: Jessica Streicher da Tavau. Jessica Streicher

Ils proxims trais gieus vegnan dentant anc ina giada grevs. L'emprim vegnan las HCAP Girls tessinaisas a Tavau, lura vai encunter Berna e Turitg, tut dunnas ch'èn davant Tavau en la tabella.

Berna gudogna

Er a chasa, avant 97 aspectaturas ed aspectaturs, ha Tavau betg pudì vegnir pli datiers a Berna e a la top 3. Suenter il 3:5 restan las dunnas sin il quart plaz. Berna ha gia tutgà trais giadas en il emprim terz. Tavau ha mintgamai tutgà ina giada, quai n'è dentant a la fin betg stà avunda.

Uschè ditg ch'i na va betg cunter las Turitgaisas sin l'emprim plaz, na laschan las Bernaisas naginas schanzas. Savens datti in 7:0 u schizunt anc dapli gols, uschia er cura ch'ellas èn la davosa giada fruntadas sin Tavau (7:1 ils 22-10-23).

Il davos gieu ha Tavau pudì batter Friboutg-Gotteron. En il segund terz ha Sonntag sajettà dus gols, e quai ha tanschì. La fin èsi stà 5:2.

Ambri Piotta n'ha laschà nagina schanza

Nagina fortuna per las giugadras da Tavau la dumengia. Las dunnas dal HC Ambri-Piotta han fatg curtas cun las HCD Ladies, e gudagnà cun 4:0. Gia suenter l'emprim terz eran las dunnas da Tavau cun trais gols en retard.

Ulteriura victoria ferma per HCD Ladies

A chasa gudognan las HCD Ladies cun 4:0 cleramain cunter las SC Langenthal che sa chattan a la fin da la tabella. Las da Tavau èn sin plaz quatter da la tabella, ellas ch'han durant ils emprims dus terzs fatg mintgamai dus gols.

Victoria fulminanta per HCD Ladies

En il gieu a chasa cunter las ZSC Lionhan las HCD Ladies cun 4:1 cleramain cunter las ZSC Lions che mainan la tabella. Il cumenzament dal gieu è stà plitost lung. Pir en il segund terz ha Ladina Staub pudì sajettar l'emprim gol per las Grischunas. E pauc pli tard ha ina liunessa da Turitg pudì egualisar.

En il davos terz han las Ladies dal HCD lura auzà la cadenza. Gist suenter la pausa ha Reece Diener sajettà las Grischunas en avantatg ed aifer las ultimas tschintg minutas han lura anc Oona Emmenegger e Julina Gianola pudì augmentar al resultat final da 4:1.

Uschia finescha la seria da victorias per las ZSC Lions, vi da la posiziun en la tabella na mida quai dentant nagut. Las Turitgaisas mainan anc adina cun tschintg puncts avantatg avant Berna. Las HCD Ladies pon cun questa victoria rinforzar lur posiziun sur il stritg sin la quarta plazza. Ellas han uss sis puncts avantatg sin Neuchâtel.

HCD Ladies casseschan terrada salada cunter Neuchâtel

Las HCD Ladies turnan cun mauns vids dal gieu cunter Neuchâtel Hockey Academy. Gia suenter 12 minutas eran las Grischunas 0:3 enavos. En la 18avla minuta ha Neuchâtel anc ina giada pudì marcar. Curt suenter ha Oona Emmenegger lura pudì scursanir al 1:4. Il segund terz è restà senza gols, e suenter 3 minutas dal davos terz ha Neuchâtel sajettà il davos gol dal gieu, al 1:5.

Squadra nova, ma betg dal tuttafatg

Il HCD ha surprendì la licenza per dar en questa liga dal HC Thurgau Ladies. Bleras giugadras han uschia fatg midada dal HC Thurgau tar l’equipa da dunnas dal HCD. Sco avant in per onns tar ils umens è la figlia da Marc Gianola, Julina Gianola la capitana da l’equipa. Ella porta sco ses bab perfin il tricot cun il numer tschintg.

La stagiun passada aveva l’equipa antecessura dal HC Davos Ladies terminà il campiunadi sin plazza trais. Durant la nova stagiun vul l’equipa cumbatter per il titel.