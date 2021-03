Legenda: MAD

Dapi la stagiun passada collavureschan las equipas da hockey en Engiadina en il sectur dals juniors. La finamira da questa collavuraziun egl da porscher en mintga vegliadetgna ina equipa che fa part ad in campiunadi. Uss va la collavuraziun da las equipas da hockey en Engiadina en la proxima runda. En vista al champiunadi da la proxima stagiun ha il EHC San Murezzan engaschà ad Alexander Aufderklamm. Il nov trenader dal EHC San Murezzan e da las equipas da juniors deriva dal Tirol dal Sid, el ha 38 onns ed era l’ultim engaschà tar il HC Meran.

Emprima equipa, dentant er responsabel per project da juniors

Alexander Aufderklamm vegn ad esser responsabel per l’emprima equipa dal EHC San Murezzan en segunda liga. Il trenader daventa dentant er coordinatur da project per la collavuraziun en il sectur da juniors. Pervi da la mancanza da giuvens giugaders collavureschan la pli part da las equipas da hockey en Engiadina e las valladas dal sid. Cun in trenader professiunal che s’occupa a partir da la proxima stagiun da quest project vul ins far il proxim pass.