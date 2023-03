La mesemna suentermezdi avant il Maraton da skis engiadinais tutga als uffants ed a la giuventetgna. Dapi circa 40 onns ha lieu il sprint d’uffants e da giuventetgna a Samedan. Sin ina loipa dad 800 meters cumbattan ils pli giuvens per in bun temp e per in bun resultat. L’emprim fan tuts il prolog. E lura vegn eruì en rundas da K. O. tgi ch'è la pli sperta, u tgi ch'è il pli spert en las differentas categorias da vegliadetgna.

Circa otganta uffants e giuvenils a la partenza dal sprint

Las temperaturas da primavaira ed il ferm vent han fatg fadia als organisaturs dal sprint a Samedan. Ils circa 80 uffants e giuvenils ch'eran a la partenza han dentant tuttina gì gust e plaschair dad esser da la partida. La loipa tar la plazza da golf a Samedan è ina loipa cun foss e chaglias e cun fermas stortas. Gist las stortas eran las passaschas las pli difficilas, pervi da la naiv loma. La gronda part dals uffants e giuvenils ha dentant era superà questas passaschas cun bravura.