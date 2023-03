L’emna dal maraton da skis engiadinais cumenza cun la cursa da dunnas da Samedan a S-chanf. Gia per la dieschavla giada ha lieu questa cursa sut l’ensaina da la «Mascha Rösa». La mascha rosa stat per la sensibilisaziun pel tema cancer dal sain.

Gia per la dieschavla giada pon dunnas che fan part a la cursa da dunnas da Samedan a S-chanf ir a la partenza da la cursa en ina gruppa da «Mascha Rösa». Gia dapi in decenni sensibiliseschan las ligas da cancer dal chantun Grischun e dal chantun Turitg a la cursa da dunnas per il tema cancer dal sain. Avant e suenter la cursa infurmeschan las ligas da cancer en connex cun quest tema. Ins po far donaziuns. E las curriduras che fan part a la cursa en in'equipa da «Mascha Rösa» van en pinc a la cursa. La colur rosa è quella colur che renda attent sin il tema cancer dal sain.

Marianna Sempert fa part ad ina equipa da «Mascha Rösa»

Sco pinc panda a la partenza da la cursa da dunnas

Gia blers onns fa Marianna Sempert da Scuol la cursa da dunnas en in costum. Ella è enconuschenta sco panda che curra la cursa da dunnas, u er autras cursas en l’Engiadina. Il panda che fa passlung è enconuschent en Engiadina. Ed uschia ha il panda che fa passlung er dà en egl a l’inizianta da las equipas da «Mascha Rösa» tar la cursa da dunnas, Sigrid Engi. Spert ha ella dumandà Marianna Sempert sch’ella vuless far part sco panda ad ina equipa da «Mascha Rösa». Marianna Sempert ha spert ditg gea. Sin quai è ella ida a la tschertga dad in costum pinc. E sa chapescha ch’ella ha chattà il panda u l'urs er en la colur rosa. Ussa fa ella la cursa da dunnas en il costum dad in panda en rosa e renda uschia era attent a la tematica cancer dal sain.