Bilantscha positiva per il maraton da velos

3 dis, 3 cursas e 4'000 meters d'autezza – quai è il maraton da velo en l'Engiadina, nua che 800 participants e participantas èn ids sur tschintg pass. Ed ils responsabels fan bilantscha positiva. Igl n'haja dà nagins incaps e nagins accidents pli grevs, di il manader da la cursa Flurin Bezzola.

Gudagnà l'entir maraton da velos ha l'Ollandais Abel Van der Windt avant il Svizzer Hans-Baptist Seeberger e l'Ollandais Stan Maasen sin plaz trais.

Tar las dunnas ha gudagnà l'Austriaca Julia Ender avant la Svizra Evelyne Trepte e l'Ollandaisa Janneke Tax.

Las cursas

Il venderdi è stà in prolog, var 7 kilometers da Zernez en direcziun Pass dal Fuorn. Di per di è quai vegnì in pau pli pretensius, la sonda è stada la cursa «la curta» che va sur trais pass: Pass dal Fuorn, Fuorcla da Livigno ed il pass da Bernina. Ed il terz di, la dumengia ha gì lieu la cursa «La Svizra». Quai sur 117 kilometers e 2800 meters d'autezza, quai è il dubel da «la curta». Sur il Flüela, tras il Landwassertal e suenter puspè il Pass d'Alvra ed en direcziun Engiadina Bassa.

Tut ils trais dis era Zernez il center. Là ha quai dà differents stands da mangiar e divertiment. Il public era da tut il mund, tscherts fitg sportivs e ambiziunadas, auters pli patgific.

Impressiuns dal maraton da velos