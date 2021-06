La Frantscha ha cumenzà cun success il campiunadi europeic. Il campiun mundial ha gudagnà l'emprim top-gieu da la gruppa F cunter la Germania a Minca – meritadamain cun 1:0.

Il sulet gol da la partida è stà in autogol. En la 20avla minuta ha il Tudestg Mats Hummels fatg ina intervenziun disgraziada – cun sviar ina flanca da Hernandez sin Mbappé en l'agen gol. Tar dus ulteriurs gols dals Franzos tras Mbappé e Benzema ha l'arbiter decidì sin posiziuns ord gieu.

Il Portugal batta l'Ungaria

Cun 3:0 gudognan ils Portugais l'emprima partida dal di, tras gols da Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo. Il cumbat è dentant stà dir encunter ils Ungarais. Il Portugal è stà senza ideas ed ha pir encunter fin dumagnà da definir per el il gieu.

L'emprim gol ha sajettà Guerreiro en la 84avla minuta. Curt suenter hai dà la ina carta melna per Orban da l'Ungaria e Ronaldo ha pudì sajettar in penalti ed ha er tutgà quel en minuta 87. E lura para ch'ils Ungarais èn vegnids in zic stanchels. En minuta 90 ha Ronaldo sajettà il terz gol. Quai è l'emprima victoria dal Portugal en l'emprim gieu d'in turnier grond dapi 13 onns.