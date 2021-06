Al campiunadi europeic è il novavel gieu ì a fin sco emprim senza in gol. Il cunfavurit Spagna ha dominà a Sevilla, tuttina è sa resultà be in pari da 0:0.

Ils Spagnols han gì la balla durant radund trais quarts dal gieu ed han gì surtut durant l'emprima mesadad bunas schanzas. Ma er la Svezia avess pudì ir en avantatg: Curt avant la pausa ha il defensur spagnol Marcos Llorenta manà in sajet dad Alexander Isak vi da la pitga.

Slovachia cun coup cunter Pologna

La Slovachia ha pudì festivar in zic suprendent ina victoria a l'Euro 2020. Ils Slovacs han battì ils Polonais a St. Petersburg cun 2:1. En la 18avla minuta ha il goli da la Pologna, Wojciech Szczensny manà in sajet da Robert Mak en l'agen gol. Suenter 28 secundas en la segunda mesadad, ha Karol Linetty egualisà la partida per ils Polonais.

Milan Skrinar ha lura sajettà en la 68avla minuta il gol decisiv per la Slovachia. Quai sis minutas suenter ch'il Polonais Krychowiak ha survegnì la carta mellen-cotschna.

Tschechia gudogna cunter Scozia 2:0

A la Tschechia è il cumenzament gartegià al campiunadi europeic. Grazia a dus gols da Patrick Schick gudogna il team cun 2:0. En la 52avla minuta ha il giugader da Bayer Leverkusen perfin realisà il li bel gol d'enfin uss a l'Euro, numnadamain cun in sajet ord 50 meters.

Per la Scozia è la terrada anc pli pitra perquai ch'els han dà a chasa a Glasgow.