Tge partida ch'ils stgars 60’000 aspectaturs en l'enconuschent stadion Wembley a Londra han vis. Il patrun da chasa è partì meglier en la partida, l’emprim gol han dentant fatg suenter ina mes'ura ils Danais. Il giuven talent Mikkel Damsgard ha pudì trair in culp liber. Or da circa 25 meters ha el fatg il gol. Ils Englais n'han dentant betg da si. Suenter in curt mument da malsegirtad han els puspè prendì il scepter da la partia enta maun. Mo nov minutas suenter ha ina situaziun privlusa en quel da sedesch procurà ch'il capitani danais Simon Kjaer ha svià la balla en l'agen gol.

Cun buna speranza en la segunda mesadad

Suenter las bunas scenas da l’emprima mesadad è la partida ida en la segunda part. Qua ha l’Engalterra puspè empruvà da prender las mastrinas dal gieu en maun. Quai n'è dentant betg pli grategià sco en l’emprima mesadad. Ils Danais da l’autra vart han defendì uschè bain sco pussaivel ed èn sa salvads en la prolungaziun.

Penalti decida gieu

La scena decisiva e capitada gest al principi da la prolungaziun. L’arbiter ha tschivlà in penalti. Il capitani englais Harry Kane ha surprendì la responsabladad ed ha fatg il gol. Uschia è l’Engalterra, il pajais mamma dal ballape, per l’emprima giada dapi il champiunadi mundial dal 1966 puspè en in final dad in grond turnier. Per l’emprima giada en l’istorgia sa l’Engalterra cumbatter la dumengia cunter l’Italia per il titel da champiun d’Europa.