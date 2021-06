L’Euro da ballape n'è anc betg arrivada a Baku. A la riva dal Mar Caspic va la vita er durant l’Euro sia via normala.

Impressiuns da Baku

Trais partidas da gruppa ed ina partida da quart final da l’Euro2020 vegnan dadas a Baku en il stadion olimpic. La Svizra ha fat l’entschatta cun la partida cunter la Valisa. Era sche 25’000 persunas fissan stadas admessas en il stadion olimpic da Baku, han be radund 6’000 persunas fat il viadi a la partida da ballape. L’euforia al Mar Caspic per quest turnier è fin ussa pitschna.

En las giassas e vias da Baku è tut «normal»

Ina festa da ballape vesa ora auter. Durant il temp da l’Euro èn las giassa e vias normalmain plain ballas, tricots e bandieras. Era ils pastiziers u ils furners sa laschan per il solit inspirar dad in tal turnier e creeschan per il temp da l’Euro delicatessas en furma da balla u ina turta decorada cun las vopnas da las differentas equipas naziunalas. Betg uschia a Baku. En la citad principala da l'Aserbaidschan na regorda bler a quest turnier.

Auters sports èn populars

La lutga u per exempel er la boxa èn ils sports naziunals. Il ballape na tutga anc betg tar ils sports che vegnan giugads da mintgina e mintgin. Quai malgrà che la citad al Mar Caspic è gia stada lieu d’occurrenza da gronds eveniments da ballape, sco per exempel il final da la Euro League l’onn 2019, nua che Chelsea aveva gudagnà il duel englais cunter Arsenal.