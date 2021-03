Insatge auter fiss stà in miracul! Ils Young Boys na vegnan betg da far bun il 0:3 or da l’emprim gieu dals otgavelfinals cunter Ajax Amsterdam. A chasa en il Wankdorf perdan ils Bernais la gievgia saira cun 0:2.

Cun il resultat total da 0:5 crodan ils Young Boys uschia or da l'Europa League. Auter ch'en il gieu ad Amsterdam han ils Young Boys dentant giugà cleramain meglier la gievgia. Ed els an gì intginas schanzas da marcar in gol.

Discletg han ils Bernais era gì. Curt avant la pausa è ina flanca da Miralem Sulejmani sgulada avant il gol da Ajax vid il bratsch stendì ora d’in adversari. In penalti fiss stà in verdict pussaivel. Trais minutas suenter la pausa hai dà ina sumeglianta scena avant il gol da YB. Questa giada ha l’arbiter decidì in penalti, che ha manà al segund gol per Ajax Amsterdam.