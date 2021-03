La Norvegia ha sco gia als campiunadis mundials il favrer a Cortina d'Ampezzo gudagnà al final da la cuppa mundiala da skis a Lai la concurrenza da las naziuns. En il final han ils Norvegiais battì la Germania. Per la Svizra è la concurrenza gia stada a fin suenter il quartfinal.

Legenda: Semyel Bissig è crudà or, uschia ha la Svezia pudì Keystone

Il quartet svizzer cun Jasmina Suter, Camille Rast, Justin Murisier e Semyel Bissig han pers il cumbat da quartfinal encunter ils Svedais, quei suenter che Bissig è crudà ora en la davosa cursa. Grazia al meglier temp è la Svezia sa qualifitgada per il mezfinal. La finala han ils Svedais pers il duel per il terz e quart plaz encunter l'Austria.

Per la Svizra èsi in'ulteriura trumpada en in event da team. Gia als campiunadis mundials a Cortina aveva l'equipa svizra, ch'era anc daventada il 2018 a Pyeongchang campiun olimpic en questa disciplina, stuì sa cuntentar be cun il quart plaz.

Per la Svizra è la cursa stada baud a fin.

Norvegia è victur

1. Norvegia

2. Germania

3. Austria

4. Svezia

5. Svizra

Gudagnà l'event da team ha la Novegia, quai cun las atletas Kristina Riis-Johannessen e Kristin Lysdahl e cun ils atlets Sebastian Foss-Solevaag e Leif Kristian Nestvold-Haugen.