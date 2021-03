Cun 18 onns tutga Fabrizio Cavegn gia tar ils giugaders da tschep da Cuira 97. Sia finamira è dentant gia da far la stad il proxim pass. En differents trenaments da prova vul il Lumnezian far reclama per sa sez.

Dapi la stad 2020 dat Fabrizio Cavegn ballape tar Cuira 97 en la 2. liga interregiunala. Davent dal cumenzament è il giuven Lumnezian stà giugader da tschep en l'offensiva tar l'equipa da la chapitala grischuna. Per el èsi detant cler che Cuira duess mo esser ina staziun intermediara da sia carriera.

Minimum en 1. liga vi jau dar il proxim onn. La finamira è dentant da dar anc pli aut.

L'interess dad auter clubs è avant maun. Quai mussa il fatg, che Fabrizio Cavegn ha pudì absolver la fin schaner in trenament da prova tar la U21 dal FC Son Gagl. Sco il Lumnezian di, haja el survegnì in bun feedback dal club. Spezialmain cun sia spertadad saja el vegnì da persvader. Luvrar stoppia el anc vid il cumportament defensiv.

audio Cavegn è persvas ch'el vegn pli datiers a finamira

Era gia tar Vaduz ha el pudì fufragnar. L'emna proxima ha el la pussaivladad da trenar in'entira emna cun l'emprima equipa dal FC Vaduz, pia cun l'equipa che dat en la Super League.

Jau vai il sentiment che mia finamira da far il pass en il ballape professiunal vegn pli e pli datiers.

L'onn passà ha frenà ses svilup

La pandemia da corona è vegnida per il giuven ballapedist en in tup mument. La primavaira 2020 è tut stà quiet pervia da la pandemia. Quai saja stà in mez onn pers. Durant quest temp era il Lumnezian anc en acziun per l'equipa sut 18 onns da la Svizra Sidorientala. La stad ha el lura fatg il pass en il ballape da creschì. L'atun passà ha il campiunadi dentant era puspè stuì vegnir interruts anticipà pervia dal coronavirus.

Fabrizio Cavegn n'ha dentant betg laschà starmentar da las circumstanzas cumplicadas. Tar Cuira 97 en la 2. liga interregiunala ha el mussà cun mo 18 onns ses grond potenzial. Il Sursilvan è in giuven che crai en sias qualitads ed el ei er persvas ch'el vegniss da mussar quellas en ligas pli autas.