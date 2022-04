audio Facit da la stagiun da biatlon 21/22 cun Eligius Tambornino 04:11 min, aus Actualitad vom 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 minutas 11 Sekunden.

Benjamin Weger è sa participà durant passa 10 onns a cursas da la cuppa mundiala, è stà sis giadas sin in podest e currì 50 giadas en ils top 10. Il Vallesan è stà il leader en il cader svizzer, quel ch’ha tratg il char e procurà per ils top resultats. Selina Gasparin valeva sco la pioniera dal biatlon en Svizra e la suletta ch’ha gudagnà fin oz ina medaglia olimpica, argient il 2014 a Sotschi. Cun els dus van a perder dus dals gronds en quest sport en Svizra. Plinavant ha er Eligius Tambornino pendì sia buis vid la paraid e terminà la carriera.

Benjamin Weger è stà en in tschert senn il Dario Cologna dal biatlon. El ha mussà durant sia carriera ina prestaziun brutala.

Giuvens dovran anc temp

Remplazzar Benjamin Weger e Selina Gasparin mo uschia n’è betg pussibel. Tuttina datti gist en l’equipa dals umens ina gruppa ch’ha il potenzial da fitgar pe en la cuppa mundiala ed er cumbatter là in di per plazzas da podest e medaglias. Tranter quels tutgan Jeremy Finello, Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder u Niklas Hartweg. Durant ch’els sajettan gia detg bain han els dentant anc in manco da currer.

Legenda: Benjamin Weger – il meglier biatlet svizzer dal davos decenni. mad

Dunnas cun ina stagiun miserabla

Cun excepziun da la giuvna Amy Baserga ch’ha pudì currer sia emprima stagiun en la cuppa mundiala n’ha funcziunà quasi nagut tar las biatletas svizras durant questa davosa stagiun olimpica. Principal las soras Gasparin han stuì magunar ina frida sin l’autra ils davos mais. Elisa ed Aita Gasparin han schizunt stuì persequitar ils gieus olimpics davent da chasa durant che Selina ha dastgà partir a Peking be ad ina cursa singula. Irene Cadurisch è vegnida nominada per ils gieus olimpics sulet per la cursa da staffetta ch’ella ha la finala stuì dar si curt suenter la partenza.

Avant dus onns tutgava la staffetta svizra da dunnas anc tar las meglras dal mund. Ensemen cun Lena Häcki eran las soras Gasparin stadas durant la stagiun 2019/20 en trais da sis cursas da staffetta sin il podest.

Legenda: Selina Gasparin sin las spatlas da sias duas soras Elisa ed Aita Gasparin. mad

Problems han cumenzà gia la stad

Ina raschun ch’i n’ha betg funcziunà la davosa stagiun è che Swiss Ski ha laschà atletas ed atlets durant bun quatter mais in zic amez lieu, quai suenter che Swiss Ski ha relaschà il schef da disciplina Markus Segessenmann pervia da differenzas. Il nov schef da disciplina, Lukas Keel, è vegnì preschentà pir la fin da la stad. Quest temp senza schef da disciplina, in temp nua ch’i fiss stà da metter la basa per questa davosa stagiun olimpica, ha fatg donn e procurà per in mal clima aifer l’equipa. L’entira dinamica è ida a perder.

Legenda: Lukas Keel, schef biatlon tar Swiss Ski mad

En vista a la nova stagiun 2022/23 duai tut puspè vegnir meglier, e principal er en vista al proxim grond punct culminant, il campiunadi mundial da chasa il 2025 a Lai. Il biatlon svizzer stat dentant avant in pensum da hercules per cuntanscher lur strategia e la finamira da pudair trametter en trais onns a Lai in’equipa ch’è abla da cumbatter cun ils megliers dal mund. Il squitsch da temp è grond.