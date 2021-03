La tschajera e la naiv nova han era sfurzà ils organisaturs dal final da la cuppa mundiala da skis a Lai d'annullar las cursas da super-G.

Suenter ch'il start è vegnì spustà pliras giadas pervi da la tschajera han ils organisaturs capitulà curt suenter las 11:00.

Las cullas da cristal van a Lara Gut-Behrami e Vincent Kriechmayr.

Gia la damaun baud han las cursas stuì vegnir spustadas. Curt suenter las 11:00 uras ha Markus Waldner, il directur da la FIS, stuì capitular. Er sche tut ils gidanters han lavurà vehement vid la pista per pudair manar atras quels super-g's n'èsi la finala betg stà pussibel da dar glisch verda per questas cursas. La tschajera sco era la naiv nova dals davos dis n'avess betg garantì la segirtad a skiunzas e skiunzs.

Cullas da cristal per Gut-Behrami e Kriechmayr

Cunquai è er crudada la decisiun en il cumbat per las cullas da cristal. Tar las dunnas va la culla pitschna dal super-g a Lara Gut-Behrami, ch'aveva gia segirà avant quest final la culla. Lara Gut-Behrami è stada en questa stagiun la gronda dominatura en questa disciplina. Ella ha gudagnà quatter da sis cursas, plinavant vegnida ina giada segunda ed ina giada 5avla. Sia dominanza en il super-g ha la Tessinaisa suttastritgà cun gudagnar la medaglia dad aur als campiunadis mundials a Cortina.

Cun Corinne Suter ha anc ina segunda svizra persvadì en la disciplina super-G. Suter ch'ella aveva gudagnà la stagiun passada questa culla da cristal terminescha ella la stagiun 2020/21 sin il terz plaz, davos Lara Gut-Behrami e la Taliana Federica Brignone.

Tar ils umens va la culla da cristal dal super-g a Vincent Kriechmayr. L'Austriac gudogna questa disciplina cun in avantatg dad 83 puncts sin il Svizzer Marco Odermatt, il sulet chea vess anc pudì bittar l'Austriac giu dal tron al final a Lai. Terz meglier skiunz en questa disciplina è en questa stagiun l'Austriac Matthias Mayer.

Discletg per ils Svizzers

En il cumbat per las cullas grondas da cristal èsi ina pitra terrada che las cursas spertas n'han betg pudì vegnir manadas atras sco giavischà. Marco Odermatt sco era Lara Gut-Behrami avessan gì la schanza da gudagnar blers puncts encunter ils rivals Alexis Pinturault e Petra Vlhova. Ma uschia han il Franzos e la Slovaca uss la meglras cartas da gudagnar quest classament general. Avant las disciplinas tecnicas ha Pinturault vinavant in avantatg da 31 puncts sin Odermatt. Vlhova parta cun in avantatg da 96 puncts sin Gut-Behrami a las davosas duas cursas da la stagiun, il slalom gigant ed il slalom da la fin d'emna.