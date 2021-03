Per Wendy Holdener va la stagiun a fin anticipadamain. Ella è vegnida testada positiv sin il coronavirus e manchenta perquai il final da la cuppa mundiala a Lai.

Legenda: Keystone

Sco Swiss Ski ha communitgà, haja Holdener gì levs sintoms. Il test saja lura er stà positiv tar il trenader Klaus Mayrhofer. Sco la federaziun scriva, sajan omadus en isolaziun. Tar els dus è er anc vegnì fatg in test da PCR – il resultat da quel vegn spetgà oz, venderdi. Dals auters commembers dal team svizzer, n'è nagin vegnì testà positiv.

Vess betg pli pudì cumbatter per culla da cristal

Che Holdener na po betg far part è supportabel, perquai ch'ella n'avess uschè u uschia betg pli pudì cumbatter per ina da las cullas da cristal. En sia disciplina da parada, il slalom, è la dunna da 27 onns 200 puncts davos Petra Vlhova che maina il classament general. Suenter ina blessura il settember ha Holdener gì en questa stagiun trais terzas plazzas. Als campiunadis mundials n'ha ella betg pudì ir per ina medaglia.