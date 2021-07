Dumengia vegn dà en il stadion Wembley a Londra per il titel da campiun d'Europa. Igl è in final da siemi tranter l'Engalterra e l'Italia. Nus dain in sguard enavon.

Cura: Dumengia, 11 da zercladur, 21:00.

Dumengia, 11 da zercladur, 21:00. Nua: Wembley, Londra

«Football's coming home»

Il desideri suenter l'emprim titel grond dapi il 1966 è enorm en l'Engalterra. Il 1966 èn ils Englais vegnids campiuns mundials suenter ina victoria en il final cunter la Germania. Dapi lura n'è l'Engalterra mai pli stada en in final d'in campiunadi mundial u d'Europa. Pliras giadas èn els crudads ora en mezfinals.

Legenda: Suenter la victoria en il mezfinal cunter il Danemarc è il plaschair stà grond. Keystone

Las ultimas emnas han ils Englais persvas cun in ballape fitg effizient ed effectiv. L'equipa da Gareth Soutgate ha, malgrà enormas qualitads offensivas, spezialmain briglià en la defensiun. Sulettamain in cuntergol ha il goli Jordan Pickford incassà.

«Notti Magiche»

L'entira Italia spera dumengia sin ina dumengia magica. La finamira è il segund titel da campiun d'Europa suenter il 1968. Ils Talians han persvas durant il turnier cun in ballape atipic talian. Els han dà offensiv e gudagnà blers fans cun lur stil attractiv. Tradiziunalmain è la Squadra Azzura adina stada enconuschenta per lur ferma defensiva e per in ballape pauc spectacular. Quatter giadas è l'Italia stada campiun mundial, ina giada campiun d'Europa. Il desideri suenter l'emprim titel dapi il 2006 è er tar els gronds.

Legenda: «Notti Magiche»? L'entira Italia spera sin in'ulteriura notg magica. Keystone

Favurit?

Chattar in favurit en quest final da siemi è grev. Omaduas equipas possedan in'enorma qualitad. Uschia èsi cler che detagls vegnan a decider quest gieu. In aspect che discurra per l'Engalterra è ch'els pon giugar a chasa. Var 60'000 fans vegnan a procurar per ina grondiusa atmosfera en il Wembley. Per ils Talians tschantscha l'istorgia. Tut ils quatter duels cunter l'Engalterra a turniers gronds ha l'Italia gudagnà. La davosa giada a l'Euro 2012.