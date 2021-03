En l’ultim percurs è gartegià a Ragettli da far il pass sisum il podest. Ils emprims dus percurs n'eran betg gartegiads sco giavischà a Ragettli. Entras in percurs fitg pretensius ha il giuven da 22 onns dentant anc pudì far il pass sisum il podest. Quai cun 90,65 puncts.

Per Andri Ragettli èsi l'emprima medaglia a campiunadis mundials. Cun Kim Gubser sco 5avel ha in'ulteriur Svizzer pudì persvader.

Er ina medaglia per las dunnas

Er tar las dunnas datti da festivar ina medaglia svizra. Mathilde Gremaud è ida per la medaglia d'argient. Sulettamain la chinaisa Eileen Gu ha fatg dapli puncts che la giuvna da 21 onns.

Er per Gremaud èsi l'emprima medaglia a campiunadis mundials. Il 2018 aveva ella dentant gia gudagnà argient als gieus olimpics a Pyeongchang.

Ord l'archiv