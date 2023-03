Bruce Kessler è en Svizra in dals megliers kiters. Il giuven dal Partenz vuless sa qualifitgar per ils gieus olimpics Paris 2024. La formula kite è a Paris per l'emprima giada disciplina olimpica.

Bruce Kessler ha in grond siemi. Paris 2024. Il giuven dal Partenz cumbatta per in dals 20 posts per la premiera olimpica. La formula kite è la disciplina roiala da quest sport giuven da kite. Sco en ina regatta um cunter um cumbattan ils kiters per la meglra posiziun en il vent.

audio Bruce Kessler vul ir als gieus olimpics en la disciplina kite 02:45 min, ord Actualitad dals 10.03.2023. Maletg: Bruce Kessler laschar ir. Durada: 2 minutas 45 Secundas.

Qualificaziun

Gia al campiunadi mundial a Den Haag en ils Pajais Bass l'avust proxim, vegn Bruce Kessler ad avair l'emprima pussaivladad per sa qualifitgar. Scumpartidas vegnan otg plazzas da naziun, uschia ch'i tanschess al Grischun d'esser tranter las otg meglras naziuns. Quants concurrents ch'èn forsa avant el na quinta betg – sulettamain il dumber da las naziuns,

Impressiuns dal kite

1 / 4 Legenda: Bruce Kessler en acziun. Bruce Kessler 2 / 4 Legenda: Curt avant la partenza. Bruce Kessler 3 / 4 Legenda: Il vent lascha ir ils atlets da la formula kite. Bruce Kessler 4 / 4 Legenda: Bruce Kessler cuntent suenter ina regatta. Bruce Kessler

Emprais dal bab

Bruce Kessler ha cumenzà avant 13 onns cun kite. Ses bab haja mess el sin in'aissa ed haja stuì vegnir per el da tschel maun da la riva, raquinta il giuven da 23 onns da sia emprima experientscha cun il kite. Ensemen cun ses dus frars hajan els passentà fitg bler temp cun far quest sport. In sport che fascinescha el talmain ch'el è er d'enviern en gir cun il kite, e nua ch'el ha era gia festivà success internaziunals. Ch'el haja emprais il sport cun pauc vent saja ussa er in avantatg per el, en situaziuns cun talas cundiziuns da vent.