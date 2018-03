La sensaziun è perfetga en la cumbinaziun alpina: Aur per Michelle Gisin e bronz per Wendy Holdener. Argient va a Mikaela Shiffrin.

Aur e bronz per la Svizra

aur per Michelle Gisin 02:20:90 (Svizra)

argient Mikaela Shiffrin + 00:97 (Stadis Unids)

bronz Wendy Holdener + 01:44 (Svizra)

Show da la Svizra sin las pistas da Pyeonchang

Michelle Gisin daventa sensaziunalmain campiunessa olimpica en la cumbinaziun, quai sco emprima skiunza svizra insumma. Gisin ha mess la basa per quest success cun il terz meglier temp en la cursa rapida. Silsuenter ha ella mussà in percurs da slalom fulminant. La finala gudogna Gisin suveran cun in avantatg da bun ina secunda sin la topfavurita Mikaela Shiffrin.

Cun Wendy Holdener sco terza, ch’era vegnida avant in onn campiunessa mundiala a San Murezzan en questa disciplina, è il triumf svizzer cumplet.

