Pyeongchang 2018 - Aur per Dario Cologna sur 15 km

Il Jauer da 31 onns è per la terza giada en seria campiun olimpic sur 15 km en stil liber. Quai è in nov record. Cologna è currì davent da l'entschatta cun in aut tempo e manava tar mintga temp intermediar cleramain.