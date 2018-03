Trais medaglias èn la finamira per la delegaziuns svizra. Sper quai èsi per Luana Bergamin, scheffa da missiun, er impurtant da porscher cundiziuns optimalas per ils atlets cun impediments.

La delegaziun Svizra cun la scheffa da missiun Luana Bergamin è pronta per ils paralimpics. Las sfidas èn en la Corea dal Sid dentant las medems sco en Svizra. Er als paralimpics n'è betg tut senza barrieras.

La delegaziun svizra als paralimpics è pronta. La scheffa da missiun Luana Bergamin e sia squadra han fatg tut il pussaivel per ils 13 atlets per porscher cundiziuns optimalas. Per la delegaziun valì dentant da sa concentrar sin la finamira da gudagnar trais medaglias - er sche na betg tut en chaussas infrastructura correspundia propi al basegns d'in atlet cun impediment. Quai saja dentant deplorablamain prest adina il cas tar tals eveniments di Bergamin. Per ella è quai la terza missiun olimpica.

Legenda: Ils paralimpics cumenzan ils 9 da mars e cuzzan fin ils 18 da mars. Keystone

RR actualitad 12:00