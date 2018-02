A Pyeongchang en la Corea dal Sid è tut pront per ils 23avels gieus olimpics d’enviern. Durant bun duas emnas cumbattan sportistas e sportists per medaglias olimpicas, tranter quels er 170 atlets svizzers.

In dals blocs a Gangneung.

Ina gronda part dals atlets svizzers è gia a Pyeongchang en la provinza Gangwon-do, radund 130 kilometers en l’ost da la citad principala Seoul. Er gia al lieu èn ils dus reporters per RTR, Roger Alig ed Andreas Wieland. Il viadi haja cuzzà bun 24 uras dad isch-chasa fin isch-chasa.

Abitaziuns cun pauc scharm

Sco la gronda part dals atlets vivan er schurnalistas e schurnalists en blocs cun fin a 30 auzadas. Andreas Wieland e Roger Alig èn da chasa a Gangneung, dasper il vitg olimpic a l’ur da la mar. En quest quartier èn oravant tut las concurrenzas en halla sco il hockey sin glatsch, il curling u il patinadi da sveltezza.

Las cursas da skis, biatlon u passlung èn intgins kilometers davent da la mar en las muntognas sidcoreanas, fin in’ura cun bus davent da Gangneung. Er en la muntogna sa chatta il IBC, il center da medias ch’ha sco gia als davos gieus olimpics survegnì ina dimensiun gigantica. En quest center èn tut las staziuns da radio e televisiun staziunadas, tranter auter er la SRG SSR.

Auter ch’anc als davos gieus olimpics il 2010 a Vancouver u il 2014 a Sotschi vivan er blers atlets en blocs enstagl da hotels, chasas u chalets. Ins na sa sentia betg propi da chasa ha il passlunghist Toni Livers manegià, i saja simplamain in zic fraid, auter che tar ils davos gieus olimpics. El haja organisà ensemen cun ses collegas d’equipa, almain ina maisa en abitaziun per uschia giugar cartas las sairas u pudair seser in zic da cuminanza. Persuenter sajan ils viadis d’in lieu a l’auter fitg curts.

Buffets cun bler ris, pulaster e schuppas

Auter èn era las tschaveras. Sco ils atlets sa rimnan er ils schurnalists mintga damaun èn grondas tendas u salas per ensolver. Dapertut buffets cun en emprima lingia tschaveras sidcoreanas, pia ris u schuppa da fidelins enstagl da steaks u spaghettis.

Ils gieus olimpics a Pyeongchang vegnan ad esser per in e scadin in eveniment spezial, en ina regiun ed ina cultura pauc enconuschenta. Ed era spezial èn las temperaturas. Fin ussa èsi stà fraid, fitg fraid a Pyeongchang cun temperaturas fin a minus 20 grads, quai oravant tut er pervia dal ferm vent.

