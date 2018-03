Curling: Dunnas svizras avant «out» – umens sin via

Per las curlistas svizras cun il skip Silvana Tirinzoni è quai la quarta terrada en tschintg gieus da la Round Robin. Per anc sa qualifitgar per ils mezfinals – ed uschia pudair aspirar sin medaglias – stuessan las Svizras gudagnar tut las quatter partidas che vegnan anc.

L'entschatta dal gieu era anc empermettenta: Las Svizras eran en avantatg cun 8:6 fin al 8avel «end». En il 9avel «end» han las Canadaisas però realisà in tripel, e la finala ha decis in crap sbaglià dal ski Tirinzoni.

Umens svizzers vinavant ensi

Legenda: Il crap decisiv da Benoît Schwarz. SRF

Ils curlists enturn il skip Peter De Cruz han cumpensà l'entschatta malgartegiada en il turnier olimpic. Suenter las emprimas duas terradas hani gudagnà tut ils quatter gieus. Suenter la mesa Round Robin han mo ils Svedais ina megliera bilantscha (han gudagnà tut).

A partir da l'emprim «end» manavan ils Svizzers cun 4:0. Lura han attatgà ils curlists canadais e fatg squitsch. En il 9avel «end» ha però Benoît Schwarz giugà il crap decisiv al 8:6.

RR novitads 10:00