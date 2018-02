Pyeongchang 2018 - Exploit bregagliot da biatlon – plazza 8 per Cadurisch

Irene Cadurisch realisescha in resultat sensaziunal: Per la plazza 8 vegn ella remunerada en il sprint da biatlon cun in diplom olimpic. La tudestga Laura Dahlmeier da la Germania ha absolvì il sprint senza culp fallà ed ha gudagnà la cursa suveranamain.