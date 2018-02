Als gieus olimpics a Pyeongchang fa il vent in stritg tras il quint dals organisaturs. Quels èn sfurzads da spustar la cursa rapida dals umens. Enstagl da dumengia è quella previsa da nov la gievgia.

Ils organisaturs han gia baud stuì trair las consequenzas. Trais uras avant che la cursa rapida avess duì cumenzar a Jeongseon, ha l'aura fatg in stritg tras il quint. Il vent burascus avess procurà per cundiziuns fitg differentas per ils singuls skiunzs.

Per il directur da cursas FIS Markus Waldner n'è la decisiun insumma betg stada ina surpraisa. Ils meteorologs avevian annunzià ferm vent, e las prognosas sajan fitg exactas en la regiun.

Meglier davent da mesemna

La partenza da la cursa rapida dals umens è da nov planisada la gievgia a las 04:00 temp svizzer. Il nov termin munta, ch'il Super-G previs ha da nov lieu il venderdi. Tenor Markus Waldner quintan ils meteorologs ch'il vent lascha suenter la mesemna.

Uschia croda l'emprima decisiun alpina a Pyeongchang il glindesdi, cun il slalom gigant da las dunnas. Ils umens sa mesiran lura il mardi en la cumbinaziun alpina.

