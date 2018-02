Beat Feuz è vegnì terz en il segund trenament per la cursa rapida dals gieus olimpics, quai cun in retard da 44 tschientavels sin il Talian Chirstof Innerhofer. Kjetil Jansrud è vegnì segund.

Beat Feuz durant ses trenament per la cursa rapida da Pyeongchang.

Il trenament è stà grev per questa cursa. La tschajera ha sco emprim chaschunà ch'il trenament è vegnì spustà e suenter che la cursa è vegnida scursanida per radund 20 secundas. Feuz di dentant ch'el haja gì bunas cundiziuns cun sulegl ed in zic vent en il dies.

Caviezel danovamain da la partida davanttiers

Mauro Cavziel è danovmain sa classà tranter ils top 10 sco 7avel. Cun quai dastgass il Grischun tant sco segir avair il ticket per la cursa rapida. Adina meglras cartas ha era Carlo Janka. El ha laschà tut ils concurrents interns davos el, cun excepziun da Caviezel.

